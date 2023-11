Luzern bezwingt Winterthur in der 15. Runde der Super League 3:1.

Denis Simani (85.) und Asumah Abubakar (90.) sorgen spät für die Entscheidung.

Im anderen Samstagsspiel knöpft der FC Zürich dem Meister aus Bern dank einem 3:1-Sieg die Tabellenführung ab. Später duellieren sich Yverdon und Lugano. Das Spiel gibt es hier.

Kurz vor Schluss durften die Luzerner doch jubeln: Ein Eckball brachte dem Heimteam gegen Winterthur in der 85. Minute die neuerliche Führung zum 2:1 ein. Ardon Jasharis abgefälschter Kopfball konnte FCW-Goalie Marvin Keller abwehren – allerdings denkbar unglücklich. Der Ball sprang von Kellers Hand an den Oberschenkel von Denis Simani und von dort ins Netz.

5 Minuten später versetzte Asumah Abubakar die Luzerner Fans endgültig in Ekstase. Der Stürmer setzte sich nach einem langen Ball im Laufduell gegen Basil Stillhart durch und gab sich vor Keller keine Blösse. Der 26-Jährige traf souverän ins rechte Eck. Damit war dem FCL der Sieg sicher.

Winterthur sündigt im Abschluss

Winterthur hingegen verliert zum 3. Mal in Folge. Dabei hatten die Gäste das Momentum ab der 66. Minute eigentlich auf ihrer Seite gehabt. Dann erzielte Tobias Schättin nach Vorarbeit von Sayfallah Ltaief mit einem platzierten Flachschuss von der linken Strafraumseite nämlich den Ausgleich.

Wenig später bescherten dieselben Akteure dem FCW fast noch die Führung. Nach einem Doppelpass mit Schättin traf Ltaief aber nur den Pfosten. An Chancen mangelte es den Gästen auch in der Folge nicht: In der 77. Minute blieb auch Captain Luca Zuffi mit einem Volley ohne Erfolg.

00:41 Video Schättin gleicht aus für Winterthur Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Dominante 1. Halbzeit von Luzern

Alles in allem kam von den Gästen aber zu wenig, um aus Luzern Punkte mitzunehmen. Insbesondere in der 1. Halbzeit hatte die Mannschaft von Mario Frick das Geschehen unter Kontrolle. Schon in der 6. Minute hatte Sofyan Chader den FCL mit einem wuchtigen Distanzschuss in Front gebracht. Winterthur erwachte erst kurz vor dem Pausenpfiff wieder. Arg in Bedrängnis kam Pascal Loretz aber nie.

00:28 Video Chader bringt Luzern früh in Führung Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

So geht es weiter

Für die beiden Mannschaften geht es am nächsten Wochenende weiter in der Super League. Winterthur empfängt im SRF-Livespiel der 16. Runde am Samstagabend (ab 20:10 Uhr live) den FC Zürich, Luzern gastiert tags darauf in Lugano.