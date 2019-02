3:1-Sieg in Nachholspiel

Thun feiert zum Rückrunden-Auftakt einen verdienten 3:1-Erfolg im Nachholspiel in Lugano.

Marvin Spielmann mit einem Doppelpack und Dejan Sorgic sorgen dafür, dass Thun den ersten Sieg über Lugano seit fast 2 Jahren feiert.

Die Berner Oberländer festigen damit Rang 3 und liegen neu 5 Punkte vor St. Gallen.

Die Ostschweizer setzen sich zuhause gegen den FC Zürich mit 3:1 durch.

Am 12. März 2017 feierte Thun den letzten Sieg über Lugano. Seither resultierten in 7 Begegnungen 4 Niederlagen und 3 Unentschieden. Im 1. Pflichtspiel des neuen Jahres setzten die Berner Oberländer dieser Negativserie in beeindruckender Art und Weise ein Ende.

Der beste Mann stellt die Weichen auf Sieg

Thun war vor allem in der 1. Halbzeit das überlegene Team, musste sich aber bis zur 40. Minute gedulden, ehe der Bann gebrochen war. Marvin Spielmann, der mit Abstand beste Mann auf dem Feld, traf sehenswert per Aussenrist und Lattenunterkante zur Führung.

Der 22-Jährige, der als einziger Thuner bei allen 19 Meisterschaftsspielen auf dem Feld gestanden hat, reüssierte im 5. Anlauf. Zuvor war Spielmann zweimal an Luganos Schlussmann Noam Baumann gescheitert, ein Abschluss wurde geblockt und ein Schlenzer flog knapp am weiten Pfosten vorbei.

3 Tore in 5 Minuten

Lugano tauchte erst nach dem Seitenwechsel gefährlich vor dem Thuner Tor auf, wurde dann aber eiskalt geduscht:

Nach einem Fehler von Neuzugang Numa Lavanchy machte Spielmann seinen Doppelpack und damit seinen 9. Saisontreffer perfekt (55. Minute).

Nur 3 Minuten später traf auch Thuns Toptorschütze: Dejan Sorgic erhöhte vorentscheidend auf 3:0.

Lugano verfiel zwar nicht in Schockstarre, doch zu mehr als dem umgehenden Anschlusstreffer durch Lavanchy (60.) reichte es den zu harmlosen Tessinern nicht. Denn auch in der Folge hatte Thun das Zepter in der Hand und hätte mit etwas mehr Effizienz einen noch höheren Sieg feiern können.

