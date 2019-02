Der FC Zürich schlägt GC in einem animierten Zürcher Derby 3:1.

Ein Treffer von Andreas Maxsö und ein Eigentor von GC-Goalie Heinz Lindner sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Auch in Basel fallen späte Tore: Der FCB und St. Gallen spielen 1:1.

René van Eck jubelte, sprang an der Seitenlinie auf und ab. Er deutete mit dem Zeigefinger in Richtung Tribüne, wo der gesperrte Ludovic Magnin an der Seite des FCZ-Präsidentenehepaars Canepa die Partie verfolgte. Was war passiert? Ein Doppelschlag hatte gerade das 254. Zürcher Derby zugunsten des FCZ entschieden.

80. Minute: Eine Flanke Alain Nefs unterläuft GC-Verteidiger Jean-Pierre Rhyner. Andreas Maxsö steht genau richtig und erzielt mit seinem 1. Super-League-Treffer das 2:1.

85. Minute: Adrian Winter wirbelt im GC-Strafraum. Schliesslich ist es Marco Schönbächler, der Toni Domgjoni bedient. Der Schuss des Mittelfeldmann landet via Pfosten und GC-Keeper Heinz Lindner im Tor. Die SFL taxiert das 3:1 als Eigentor.

Der Sieg für den FCZ war nicht gestohlen. Sondern der gerechte Lohn für eine markante Leistungssteigerung in der 2. Hälfte. Gegen ein GC, das vor dem Pausentee offensiv vermehrt in Erscheinung getreten war und nicht mehr an die Mannschaft erinnerte, die vor Wochenfrist gegen Basel 0:4 verlor.

Kharabadze als Gewinn für den FCZ

Levan Kharabadze hatte das Derby geprägt. Der 19-jährige Georgier, im Winter von Dinamo Tiflis zum FCZ gekommen, trat gleich mehrfach in Erscheinung, positiv wie negativ:

7. Minute: Kharabadze geniesst nach einem Eckball Freiheiten und bringt seine Farben per Kopf in Führung. Der Aussenverteidiger trifft bereits in seinem 2. Ernstkampf für den FCZ.

37. Minute: Nikola Gjorgjevs Flankenball prallt Kharabadze an den ausgestreckten Arm. Raphael Holzhauser verwertet den fälligen Penalty zum 1:1-Ausgleich für GC.

49. Minute: Adrian Winter spielt den Ball von der Grundlinie hinter die GC-Abwehr und findet Kharabadze, der seinen Schuss von der Latte abprallen sieht.

Auch danach war der FC Zürich aktiver. Adrian Winter (65.), Marco Schönbächler (71.) und Benjamin Kololli (76.) kamen aus vielversprechenden Positionen zum Abschluss. Heinz Lindner im GC-Tor vereitelte insbesondere den Versuch Schönbächlers stark.

Dank des 3:1 klettert der FCZ in der Tabelle wieder auf den 4. Platz. GC wird unabhängig davon, wie Xamax am Sonntag gegen Luzern auftritt, auf dem Barrage-Platz bleiben. Die Hoppers verloren in der Super League zum 5. Mal in Folge.

Sendebezug: Radio SRF 3, regelmässige Live-Einschaltungen, 09.02.2019.