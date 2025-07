Legende: Aufsässige Winterthurer belohnten sich nicht Brian Beyer bedrängt Kévin Mouanga. Keystone/Cyril Zingaro

In der ersten Super-League-Runde schlägt Lausanne Winterthur 3:2.

In der dritten Minute der Nachspielzeit trifft Gaoussou Diakité zum zweiten Mal an diesem Nachmittag und macht sich zum Matchwinner.

Aufsteiger Thun überrascht mit einem 2:1-Sieg über Lugano.

In seinem ersten Super-League-Spiel als Lausanne-Trainer hat es Peter Zeidler spät doch noch zum angestrebten Sieg gereicht. Den 3:2-Erfolg verdankten die Waadtländer zu grossen Teilen dem von Salzburg ausgeliehenen Sturmjuwel Gaoussou Diakité. Der 19-jährige Malier sorgte in der 93. Minute via Pfosten für den Endstand, nachdem er den Ball gekonnt verarbeitet hatte. Winterthur war zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt, nachdem Adrian Durrer in der 88. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war.

Diakité hatte nach Ablauf einer Stunde bereits das 1:1 erzielt. Der Treffer war äusserst sehenswert, kombinierten sich die Lausanner doch «tiki-taka-mässig» durch den Winterthurer Strafraum. Diakité veredelte den Angriff, indem er das Spielgerät leicht über das ausgestreckte Bein von Goalie Stefanos Kapino hob.

Beyer und Gomis bringen den FCW in Front

Winterthur hatte darauf hoffen dürfen, mit wenig Aufwand immerhin noch einen Punkt aus dem Stade de la Tuilière mitnehmen zu können. Entgegen dem Spielverlauf waren die Gäste mit den einzigen beiden Schüssen auf den Kasten von Karlo Letica zweimal in Führung gegangen:

43. Minute: Der von Cupfinalist Biel gekommene Brian Beyer erzielt das 1:0, nachdem er von Alexandre Jankowitz perfekt in die Tiefe lanciert worden ist.

Nur drei Minuten nach Diakités Ausgleich enteilt der schnelle Christian Gomis dem in dieser Szene hüftsteif agierenden Karim Sow und besorgt das 2:1.

Lausanne, das vorab in der ersten Halbzeit hochkarätige Chancen ausgelassen hatte, reagierte auf die Rücklage vehement. Nach einem Foul von Durrer an Brandon Soppy im Strafraum belohnte Kaly Sène seine Farben aber verhältnismässig spät für den betriebenen Aufwand. Er verschoss den fälligen Penalty in der 81. Minute zwar, war aber im Nachschuss erfolgreich. Im strömenden Regen suchten die Lausanner weiter den Weg nach vorne – bis Diakité mit seinem zweiten Streich den verdienten Sieg dingfest machte.

So geht es weiter

Lausanne steht bereits am Donnerstag wieder im Einsatz. Die Waadtländer empfangen Vardar Skopje zum Rückspiel in der 2. Runde der Qualifikation für die Conference League (Hinspiel: 1:2). Winterthur trifft am kommenden Samstag zuhause auf YB.

