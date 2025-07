Der FC Thun meldet sich nach 5 Jahren Abwesenheit mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Lugano in der Super League zurück.

Gefeierter Mann beim Aufsteiger ist Leonardo Bertone, der einmal per Penalty und einmal per Freistoss trifft.

Lausanne gewinnt zuhause gegen Winterthur dank einem späten Treffer.

Der FC Thun hat seine erste Super-League-Saison seit 5 Jahren mit einem überraschenden Auswärtssieg in Lugano lanciert. Der Aufsteiger war im Cornaredo früh in Rücklage geraten, schaffte nach dem Seitenwechsel aber die Wende. Grossen Anteil daran hatte Leonardo Bertone.

Nach gut einer Stunde übernahm der Mittelfeld-Routinier zuerst bei einem Foulpenalty die Verantwortung, ehe er in der 85. Minute einen Freistoss herrlich ins Lattenkreuz zirkelte. Letztmals doppelt getroffen hatte Bertone vor 8 Jahren, damals noch im Trikot von YB.

Bertone macht's aus 25 m

Lugano hatte sich lange abgezockt präsentiert und eine frühe Führung eine Stunde lang ohne grössere Probleme verwaltet. Ousmane Doumbia traf in der 16. Minute per Kopf zum 1:0 für die Tessiner, die in der ersten Stunde ohne Renato Steffen und Ezgjan Alioski aufgelaufen waren.

Die Partie nahm erst nach einer Stunde Fahrt auf, als Bertone (63.) per Penalty zum 1:1 für die Gäste ausglich. Zachary Brault-Guillard hatte Michael Heule etwas gar arg am Trikot gezogen. Lugano intensivierte seine Angriffsbemühungen in der Folge zwar, Zählbares schaute aber nicht heraus. Mehrfach war Thun-Goalie Niklas Steffen zur Stelle, einmal rettete der Querbalken.

Und so kam in den Schlussminuten eine der wohl bekanntesten Fussball-Floskeln zum Tragen: Wer sie vorne nicht macht ... kriegt sie hinten. Mit seinem zentralen Freistoss aus rund 25 m erzielte Bertone eines, wenn nicht das schönste Tor des ersten Super-League-Spieltags.

So geht es weiter

Am kommenden Sonntag steht für die Thuner das erste Heimspiel der Saison an. Um 14:00 Uhr empfängt man Lausanne-Sport. Lugano gastiert ebenfalls am Sonntag auswärts bei Sion. Am Donnerstag steht allerdings noch das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Cluj an.

Resultate