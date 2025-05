In der vorletzten Runde der Relegation Group gewinnt der FC St. Gallen gegen den FC Zürich mit 3:2.

Der FCSG entscheidet damit auch das 4. Duell mit den Zürchern in dieser Super-League-Saison für sich.

Winterthur holt gegen Yverdon auf dramatische Art einen Punkt.

Auf los ging's los im letzten FCSG-Heimspiel der Saison: Schon in der 8. Minute profitierte Lukas Daschner von einer Unachtsamkeit Mariano Gomez'. Dass Steven Zuber in der 31. Minute vom Punkt das 1:1 erzielen konnte, hatten er und der FCZ Felix Mambimbi zu verdanken. Der St. Galler Stürmer war gleich dreimal (10./17./26.) alleine vor Yanick Brecher aufgetaucht, scheiterte aber ein ums andere Mal kläglich.

St. Gallen powert weiter

Die Gastgeber liessen sich vom Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen und drückten weiter. Kurz vor der Pause zeigte Desirée Grundbacher auch im FCZ-Strafraum auf den Punkt. Willem Geubbels zeigte keine Nerven und brachte die «Espen» erneut in Führung. Nur kurz nach Wiederbeginn erhöhte Hugo Vandermersch auf 3:1. Dem nun entfesselt auftretenden Heimteam bot sich in der 55. Minute, wieder vom Penaltypunkt, die Chance auf das 4:1.

Chadrac Akolo liess diese Gelegenheit aber aus, Brecher parierte. 3 Minuten später verkürzte Samuel Ballet nach entzückendem Dribbling und wuchtigem Abschluss auf 2:3 aus Sicht der Gäste. Diese drückten in der Folge auf den Ausgleich, wenn auch nicht mit der nötigen Vehemenz. St. Gallen brachte den knappen Vorsprung im einmal mehr ausverkauften Stadion über die Zeit. Der 4. Sieg im 4. Duell mit dem FCZ in dieser Spielzeit war damit Tatsache.

So geht es weiter

In der letzten Runde gastiert St. Gallen am Donnerstag um 20:30 Uhr bei den Grasshoppers in Zürich. Zur gleichen Zeit beendet der FC Zürich seine Saison in Yverdon. Holen die St. Galler mehr Punkte als der FCZ, verdrängen sie die Zürcher noch vom 7. Rang.

