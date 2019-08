Joker Valentin Stocker schiesst den FCB in der 86. Minute zum Sieg.

Zuvor hatte Basil Stillhart auf kuriose Weise für Thun ausgeglichen.

Im zweiten Spiel vom Samstagabend schlägt Sion den FCZ.

12 Minuten nach seiner Einwechslung avancierte Valentin Stocker zum Matchwinner: In der 86. Minute legte Silvan Widmer wunderbar für Stocker auf. Dieser brachte den Ball mit der Brust zum 3:2 im Tor unter. Es war dies einige der wenigen Chancen des FCB in Halbzeit 2 gewesen.

In der Nachspielzeit hätte der eingewechselte Ridge Munsy beinahe noch das 3:3 erzielen können. Doch Omlin konnte den Schuss des GC-Neuzugangs mit den Fingerspitzen ablenken.

Slapstick-Tor von Stillhart

Schon zuvor hatten die Thuner gehofft, ihre Remis-Serie in der noch jungen Saison fortsetzen zu können. Basil Stillhart zeigte sich in der 71. Minute im Duell mit FCB-Keeper Jonas Omlin leichtfüssig: Er lupfte den Ball über den Schlussmann, nachdem ein Schuss von Miguel Castroman von Eray Cömert an den Pfosten gelenkt worden war. Danach schob er cool mit dem Aussenrist ein.

Damit schien es, als würden sich die Gastgeber für einen engagierten Auftritt belohnen. Denn die Berner Oberländer waren deutlich stärker in die Partie gestartet und in der 8. Minute dank einem Kopfball-Tor von Simone Rapp in Führung gegangen.

Frei mit erstmaliger Führung für den FCB

Kurz vor der Pause hatte der FCB dank Widmer, der ebenfalls per Kopf traf, zum 1:1 ausgeglichen. Den dritten Kopfball-Treffer des Abends erzielte Fabian Frei in der 58. Minute, der Basel erstmals in Front brachte.

Zum Siegtorschützen avancierte indes Stocker. Er war im Zuge der Rotationen von FCB-Coach Marcel Koller einer von 5 Spielern, der im Vergleich zum Rückspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Eindhoven nicht in der Startformation gestanden hatte.

Internationale Einsätze stehen an

Damit tankte der FCB Moral für die kommende Woche, die für beide Teams eine englische wird: Für Basel geht es am Mittwoch gegen den Linzer ASK in der 3. CL-Qualirunde weiter, für Thun am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation gegen Spartak Moskau.

