Kasami-Doppelschlag in Unterzahl bringt FCZ zu Fall

Sion schlägt den FCZ im Tourbillon 3:1. Kasami gelingt in Unterzahl innert 2 Minuten ein Doppelschlag zum Endergebnis.

Zürich trifft im 3. Saisonspiel zum ersten Mal, stellt sich aber in der Defensive unbedarft an.

Im anderen Samstagsspiel schlägt Basel den FC Thun 3:2.

Bis zur 68. Minute schmorte Pajtim Kasami auf der Bank. Doch der ehemalige Nationalspieler in Diensten des FC Sion hatte in seinem Kurzeinsatz einiges vor:

81. Minute: Nach einem Eckball drischt der 27-Jährige den Ball zum 2:1 unter das Tordach.

Nach einem Eckball drischt der 27-Jährige den Ball zum 2:1 unter das Tordach. 83. Minute: Kasami läuft nach einem Fehler von FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu alleine auf Yanick Brecher zu und erwischt den FCZ-Keeper zwischen den Beinen.

Die Gäste aus Zürich gaben damit ein Spiel aus der Hand, das kurz nach der Einwechslung Kasamis für sie gelaufen war. In der 71. Minute hätte Benjamin Kololli beim Stand von 1:1 seine Farben in Führung bringen können. Er setzte einen Foulpenalty aber an den Aussenpfosten.

Noch dazu sah Penalty-Verursacher Ayoub Abdellaoui für eine verbale Entgleisung die 2. gelbe Karte. Die numerische Überzahl schien die Zürcher, die bis dahin einen Steigerungslauf hingelegt hatten, aber eher zu hemmen als zu beflügeln.

Mahis Treffer als Reaktion auf Kaltstart

In der ersten Halbzeit hatte der FCZ nach insgesamt 200 absolvierten Minuten einen Bann gebrochen: Dank Neuzugang Mimoun Mahi (20.) war er zum ersten Mal in dieser Saison zu einem Treffer gekommen.

Es war die Reaktion auf einen Kaltstart. Ermir Lenjanis 1:0 für Sion war bereits in der 7. Minute gefallen. Sein Bogenball vom Strafraumeck (als Flanke oder Schuss gedacht?) überraschte Brecher im FCZ-Tor.

Durch die erneute Niederlage und dem saisonübergreifend 5. Spiel in Folge ohne Sieg wird das Team von Ludovic Magnin am Tabellenende kleben bleiben. Das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Xamax könnte bereits zu einem Schicksalsspiel für Trainer und Mannschaft werden.

