YB startet gegen FCZ mit knappem Sieg in die Saison

YB schlägt zum Saisonauftakt zuhause den FCZ trotz frühem Rückstand mit 2:1.

Beide Teams beenden die Partie wegen gelb-roten Karten zu zehnt.

In der 2. Partie des Abends gewinnt Lugano 2:1 gegen die Gäste aus Luzern.

Im Berner Wankdorf trafen zwei Teams aufeinander, die zuletzt als Verlierer vom Platz gegangen waren. YB war in der Qualifikation zur Champions League an Midtjylland gescheitert. Der FCZ wiederum liess sich im Schweizer Cup vom unterklassigen Chiasso düpieren.

Der FCZ kam im Berner Wankdorf besser aus den Startlöchern. Bereits nach 5 Minuten liess Benjamin Kololli die Gäste jubeln. Er schloss einen Konter von der Strafraumgrenze aus direkt ab.

YB drängte sofort vehement auf den Ausgleich. Insbesondere bei Standardsituationen waren die Hausherren stets gefährlich. Eine solche führte in der 24. Minute zum Erfolg. Felix Mambimbi drückte den Ball nach einem Eckball aus nächster Nähe über die Linie.

Obwohl YB längst deutlich mehr vom Spiel hatte, dauerte es über eine Stunde, bis das Berner 2:1 fiel. Christian Fassnacht verwertete eine Flanke sehenswert. Der ehemalige FCZ-Junior hatte sich sein Erfolgserlebnis redlich erkämpft. Einer seiner vielen Abschlussversuche war in Halbzeit 1 am Lattenkreuz gelandet.

Der Berner Siegtreffer wurde umrahmt von zwei gelb-roten Karten:

56. Minute: Hekuran Kryeziu erweist seinem FCZ mit einem unnötigen Foul einen Bärendienst.

Hekuran Kryeziu erweist seinem FCZ mit einem unnötigen Foul einen Bärendienst. 70. Minute: Kaum ist sein Team in Führung gegangen, steigt Cédric Zesiger mit ausgefahrenem Ellbogen in ein Kopfballduell.

Der Schweizer Meister, bei dem Stammkeeper David von Ballmoos wegen Adduktorenproblemen von Neuzugang Guillaume Faivre vertreten wurde, reist in der 2. Runde nach Sion. Der FCZ will – ebenfalls am kommenden Samstag – zuhause gegen Lugano seine ersten Punkte der Saison einfahren.