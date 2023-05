Servette schlägt Sion im Rhone-Derby zuhause mit 5:0 und unterstreicht seine Champions-League-Ambitionen.

Die Genfer legen einen Blitzstart hin: Die ersten drei Treffer fallen zwischen der 5. und 9. Minute.

Im anderen Super-League-Spiel vom Samstag schlägt GC den FC Luzern mit 2:0.

77 Spiele, 8 Minuten und 20 Sekunden hatte sich Gaël Clichy bis zu seinem ersten Super-League-Tor Zeit genommen. Das war dann aber eine Augenweide: Der 37-jährige Franzose fasste sich an der Mittellinie ein Herz, drückte ab – und überwand den zu weit vorne postierten Sion-Keeper Alexandros Safarikas.

00:44 Video Clichys Premieren-Treffer von der Mittellinie Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Der Treffer des einstigen Arsenal- und Manchester-City-Spielers bildete den Abschluss eines Servette-Blitzstarts, der im Stade de Genève bereits die Entscheidung bedeuten sollte:

5. Minute: Kevin Mbabu flankt von rechts, Patrick Pflücke hat ausreichend Platz, den Ball aus 6 Metern mit dem Fuss einzunetzen – 1:0.

8. Minute: Dereck Kutesa nimmt einen Ball am Sechzehner an, schüttelt Sion-Verteidiger Joël Schmid wie einen Schulbuben ab und lässt Safarikas mit seinem Schuss ins hohe Eck keine Chance.

00:44 Video Blitzstart: Servette schiesst Sion binnen 4 Minuten ab Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Zwar traf wenig später auch Sions Kevin Bua in die Maschen, das vermeintliche 1:3-Anschlusstor wurde aber zurecht wegen Offsides annulliert. Näher kamen die Walliser einem Treffer im Spielverlauf nicht mehr.

Balotelli zur Pause ausgewechselt

Was sich zur Pause in der Sion-Kabine zutrug, wurde zunächst nicht bekannt, doch das Team von Coach David Bettoni kam auf 4 Positionen verändert auf den Platz zurück: Die Verteidiger Dimitri Cavaré und Nathanaël Saintini, der angeschlagene Luca Zuffi und Paradiesvogel Mario Balotelli kehrten nicht zurück.

Erfolgreicher wurde der Auftritt der Gäste nicht. Vielmehr gelangen dem Heimteam noch zwei Tore. Nachdem Joker Enzo Crivelli eine Mbabu-Flanke nicht wunschgemäss abnehmen konnte, traf Miroslav Stevanovic aus 6 Metern (70.). Crivelli kam dann doch noch zu seinem Treffer: Er verwandelte einen von Dennis Iapichino verschuldeten Handspenalty (85.).

Schliessen 01:08 Video Servettes Stevanovic erhöht auf 4:0 Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 00:47 Video Iapichino sündigt, Crivelli verwandelt Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Servette mit 4 Punkten Reserve

Durch den 1. Sieg im 4. Rhone-Derby der Saison (nach 3 Remis) festigte Servette seinen 2. Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen würde. Das Team des Ende Saison abtretenden Coaches Alain Geiger liegt vor dem Spiel des FC Lugano gegen Winterthur am Sonntag 4 Punkte vor den Tessinern. Das Restprogramm der Genfer: Winterthur, Basel, Luzern.

Sion verbleibt hingegen am Tabellenende, einen Punkt hinter dem FC Winterthur. In dieser Form stellt sich die Frage, wie die Walliser in den verbleibenden 3 Partien (gegen YB, Luzern, St. Gallen) überhaupt noch punkten wollen, um die Barrage gegen den 3. der Challenge League abzuwenden.