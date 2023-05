GC gewinnt in der 33. Runde der Super League im Letzigrund dank Toren von Hayao Kawabe und Noah Loosli mit 2:0 gegen den FC Luzern.

In einer attraktiven Partie bringt die Effizienz den Grasshoppers den ersten Sieg gegen die Zentralschweizer seit 2017.

Im zweiten Spiel des Abends trifft Servette im Rhone-Derby auf Sion. Die Partie gibt's live auf SRF zwei.

Es waren zwei Standardsituationen, welche die Partie im Letzigrund auf die Seite des Heimteams kippen liessen. In der 68. Minute trat Hayao Kawabe von links des Strafraums zu einem Freistoss an und sorgte so für die Führung der «Hoppers»: Seine Hereingabe fand ohne weitere Berührung den Weg ins Tor. Die Luzerner hatten sich zuvor energisch über den von Schiedsrichter Stefan Horisberger zurecht gegebenen Freistoss enerviert und waren im Anschluss unkonzentriert.

00:53 Video Kawabe bringt GC per Freistoss in Führung Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Nur 8 Minuten nach dem Führungstor war es ein Eckball, der die definitive Entscheidung zugunsten des Rekordmeisters herbeiführte. Der eingewechselte Petar Pusic brachte die Flanke von der rechten Seite perfekt in den Strafraum, Innenverteidiger Noah Loosli köpfelte den Ball am chancenlosen Luzern-Goalie Marius Müller vorbei ins Netz.

00:47 Video Loosli trifft per Kopf zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Dräger verpasst Ausgleich

Zwischen den beiden GC-Treffern hätte Luzern die Partie jedoch fast wieder ausgeglichen. Mohamed Dräger, gerade ins Spiel gekommen, zirkelte einen Schuss aus knapp 16 Metern an den Pfosten. Und auch zuvor war Luzern in der 2. Halbzeit das bessere Team gewesen. Die beste Chance auf den ersten Treffer der Partie vergab Max Meyer in der 54. Minute, als er völlig freistehend am glänzend reagierenden André Moreira scheiterte.

Bereits in der 1. Halbzeit hatte das Aluminium zweimal gescheppert. Pascal Schürpf traf in der 33. Minute nach einem Konter den Pfosten, fünf Minuten später war es Shkelqim Demhasaj, der einen Lob an die Latte setzte.

Schliessen 00:44 Video Moreira verhindert das sichere 0:1 Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 01:34 Video Beide Teams scheitern am Aluminium Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Erster Sieg seit 2017

Dank den drei Punkten verbleibt GC weiter im Kampf um die Europacup-Plätze und die Abstiegs-Sorgen können vergessen werden. Luzern hingegen verpasst den zwischenzeitlichen Vorstoss auf den 2. Rang. Dabei hatten die Leuchtenstädter zumindest einen Punkt in dieser Partie wohl budgetiert gehabt: Seit 2017 konnte GC nicht mehr gegen Luzern gewinnen. Diese Serie hat nun nach über 6 Jahren ein Ende.

Schliessen 01:22 Video Frick: «Viele 50/50-Duelle haben wir heute verloren» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:30 Video Abrashi: «So können wir heute auch mal feiern» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 01:19 Video Meyer: «Der Goalie hat leider sehr gut gehalten» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden. 01:41 Video Contini: «Wir haben uns den Sieg erarbeitet» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

So geht es weiter

Die Grasshoppers gastieren kommenden Sonntag im eigenen Stadion: Das letzte Stadtderby der Saison gegen den FC Zürich steht an (bisher gab es ein Remis und je einen «Auswärtssieg»). Bereits am Samstag empfängt Luzern den FC St. Gallen (20:10 Uhr live SRF zwei).