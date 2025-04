Per E-Mail teilen

Lausanne-Sport feiert in der 31. Runde der Super League einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Sion.

Fousseni Diabaté und Teddy Okou erzielen die Tore der Waadtländer erst in der Nachspielzeit.

Der FC Zürich muss sich auswärts beim FC Winterthur mit einem 0:0 begnügen.

Lausanne-Sport hat im Kampf um einen Platz in der Championship Group der Top 6 Boden gutmachen können. Dank dem 2:0 im Heimspiel gegen den FC Sion verringerten die Waadtländer (7.) den Rückstand auf den FC Zürich (6.) 2 Runden vor Schluss auf 3 Punkte. Das Team von Trainer Ludovic Magnin profitierte davon, dass der FCZ in Winterthur nicht über ein 0:0 hinauskam.

Der späte Befreiungsschlag

Lange sah es allerdings so aus, als ob Lausanne-Sport die gute Gelegenheit nicht nutzen kann. Die Gastgeber mühten sich gegen die Walliser während 90 Minuten ohne zählbares Ergebnis ab. In der Nachspielzeit gelang der Lucky Punch dann aber doch noch. Fousseni Diabaté traf in der 96. Minute zum 1:0, wenig später sorgte Teddy Okou für den Schlussstand. Die lange Nachspielzeit war die Folge eines Unterbruchs nach rund einer Stunde. Sion-Anhänger hatten mit Pyros für eine starke Rauchbildung gesorgt.

Lausanne war vor dem späten Doppelpack dominant aufgetreten. Trotz zahlreichen Abschlussversuchen und nicht weniger als 15 Eckbällen resultierte aber nichts Zählbares. Sion hatte seine besten Momente zu Beginn der Partie, wobei Ilyas Chouaref in der 5. Minute für am meisten Gefahr sorgte. Lausanne-Keeper Karlo Letica war aber zur Stelle.

So geht es weiter

Lausanne-Sport ist am nächsten Samstag wiederum um 18:00 Uhr zu Gast beim FC Winterthur auf der Schützenwiese. Sion empfängt tags darauf um 16:30 Uhr Servette im Tourbillon.

