Die formstarken Young Boys sind auf ihrem Weg in Richtung Tabellenspitze beim 1:1 von Yverdon gestoppt worden.

Die Gäste gehen in der 1. Halbzeit in Führung, YB gleicht dank Fassnacht nach der Pause aus.

In der 2. Halbzeit dominiert YB zwar mehrheitlich das Geschehen, die besseren Chancen hat aber Yverdon.

Winterthur und Zürich trennen sich im Kantonsderby 0:0, Lausanne siegt dank zwei Toren in der Nachspielzeit gegen Sion.

Als Schiedsrichter Nico Gianforte die Partie im Wankdorf nach 95 Minuten abpfeift, steht den YB-Spielern die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Anstatt ihre Siegesserie fortzusetzen und punktemässig zum erstplatzierten Basel aufzuschliessen, müssen die Berner beim 1:1 im heimischen Stadion gegen Yverdon einen herben Dämpfer hinnehmen. Der Rückstand auf den Leader, der am Sonntag Luzern empfängt, könnte nach diesem Spieltag wieder auf 6 Punkte anwachsen.

Yverdon betreibt Chancenwucher

Mit etwas Abstand muss und wird sich YB aber mit dem einen Punkt zufrieden geben müssen. Denn in der Schlussphase lief das Heimteam gar Gefahr, die Partie noch zu verlieren. Yverdon sündigte im Abschluss gleich mehrfach und vergab damit die Chance auf einen überraschenden Dreier.

70. Minute: Nach einem hervorragend vorgetragenen Konter hat Fode Sylla aus halbrechter Position plötzlich das leere Tor vor sich. Doch anstatt das Runde im Eckigen unterzubringen, trifft der Stürmer nur den Pfosten.

75. Minute: Mauro Rodrigues läuft zum Elfmeter an, weil Loris Benito den Ball wenig zuvor im Strafraum regelwidrig mit der Hand berührt hatte. Doch auch der eingewechselte Mittelfeldspieler trifft nicht: Marvin Keller pariert den zu zentralen Schuss mit dem Fuss.

82. Minute: Erneut sucht Yverdon sein Heil in der Offensive. Über links gelangt der Ball in der Mitte zu Magnus Grodem. Der Norweger zieht direkt ab, Keller lenkt den Schuss aber mirakulös über die Latte.

YB war in der Folge zu keiner Reaktion fähig und kam nicht mehr in die Nähe des Siegtreffers. Dabei waren die Berner furios aus der Halbzeitpause gekommen. Dieser Sturmlauf wurde in der 60. Minute mit dem 1:1 belohnt: Jaouen Hadjam setzte sich über links durch und fand in der Mitte Cedric Itten. Dieser scheiterte am hervorragend reagierenden Paul Bernardoni, doch bei Christian Fassnachts Abstauber war auch der Keeper machtlos.

Für Fassnacht war es der 5. Treffer in den letzten 4 Spielen. Der Stürmer zeichnet damit für die letzten 5 YB-Tore verantwortlich.

Schwaches YB vor der Pause

Dass YB am Ende keinen Heimsieg feiern konnte, lag – nebst viel Dusel in der Schlussphase – auch an einer schwachen ersten Halbzeit. Das Team von Giorgio Contini liess jegliches Engagement und Spielwitz vermissen und geriet bereits in der 9. Minute in Rücklage: Sylla staubte nach einem Abschluss von Varol Tasar zum 1:0 ab.

So geht es weiter

Für Yverdon geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen GC weiter. YB muss auswärts antreten und gastiert am Sonntag beim FC Luzern.

