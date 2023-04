Servette und St. Gallen trennen sich in der 31. Runde der Super League 1:1 unentschieden.

Christian Witzig bringt den FCSG in Führung, Chris Bedia gleicht für die Genfer per Penalty aus.

Für die St. Galler ist es bereits das 9. Spiel in Folge ohne Sieg.

Lugano feierte im anderen Samstagsspiel einen 5:1-Heimerfolg gegen GC.

Der Befreiungsschlag des FC St. Gallen lässt weiter auf sich warten. Zwar holten die Ostschweizer beim 1:1 auswärts gegen Servette nach 3 Niederlagen in Folge wieder einmal einen Punkt. Das Remis in Genf war aber bereits das 9. sieglose Spiel in Folge. Der FCSG bleibt damit auch nach der 31. Runde auf dem 7. Platz.

Letztlich musste St. Gallen mit dem Punktgewinn aber zufrieden sein. In der Schlussphase stand Servette dem Sieg näher. FCSG-Keeper Lawrence Ati-Zigi rettete in der 78. Minute gegen Alexis Antunes mirakulös. In der 89. Minute streifte ein Abschluss von Ronny Rodelin aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei.

Witzig trifft und verursacht Penalty

Servette war besser in die Partie gestartet. Miroslav Stevanovic (13.) und Timothé Cognat (16.) vergaben erste gute Möglichkeiten für die Gastgeber. St. Gallen fand erst mit einiger Verspätung besser ins Spiel, agierte dann dafür gleich äusserst effizient: Christian Witzig leitete einen Angriff ein, wurde dann von Jérémy Guillemenot mit einem Pass in den Lauf ideal lanciert. Mit einem feinen Heber überwand er Genfs Torhüter Jérémy Frick zum 1:0.

Die Gastgeber waren um eine sofortige Reaktion bemüht. Schliesslich brauchten sie aber auch die gegnerische Hilfe, um zum Erfolg zu kommen. St. Gallens Torschütze Witzig lenkte eine Flanke im Strafraum mit dem Arm ins Aus – Penalty. Chris Bedia liess sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte sicher in die rechte untere Ecke.

Nach der Pause erwischten die St. Galler den besseren Start. Eine gute Möglichkeit zum Führungstreffer vergab Guillemenot in der 53. Minute, als er aus aussichtsreicher Position deutlich verzog. Nach einer ruhigeren Phase setzte Servette dann zur Schlussoffensive an, ein Treffer wollte aber nicht mehr gelingen.

So geht's weiter

St. Gallen empfängt am kommenden Samstag die Young Boys in der Ostschweiz (20:30 Uhr live bei SRF). Für Servette, das in der Tabelle von Lugano (5:1-Heimsieg gegen GC) überholt wurde und vom 3. auf den 4. Rang zurückfiel, geht es am Sonntag auswärts bei den Grasshoppers weiter.