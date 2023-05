Der frischgebackene Meister YB kommt in der 32. Runde der Super League auswärts bei St. Gallen zu einem 2:0-Sieg.

Cedric Itten und Jean-Pierre Nsame sind in der zweiten Halbzeit für die Berner Treffer besorgt.

Für die Ostschweizer ist es das elfte Pflichtspiel in Serie ohne Vollerfolg.

In der zweiten Partie vom Samstag bezwingt der FC Winterthur den FC Sion mit 1:0.

Über den Formstand wurde spekuliert, über die Verfassung der Berner Young Boys nach dem Eintüten des Meistertitels am letzten Sonntag. Zumindest auf Seiten der St. Galler war da wohl zumindest eine leise Hoffnung, dass YB nach ausgelassener Meisterparty die Konzentration im Kybunpark zumindest etwas vermissen lassen würde.

Doch diese Hoffnungen erfüllten sich für die Ostschweizer nicht. Auch wenn die Equipe von Coach Raphael Wicky in dieser Saison schon dominanter aufgetreten war, hatte der Meister in St. Gallen mehr vom Spiel. Was die Berner punkto Chancenauswertung im ersten Durchgang noch hatten vermissen lassen, holten sie in der zweiten Halbzeit nach:

53. Minute: Der St. Galler Leon Dajaku wird im eigenen Strafraum aus kurzer Distanz am Arm getroffen, der Schiedsrichter gibt Elfmeter – ein harter Entscheid. Cedric Itten tritt an und trifft souverän. Es ist das 19. Tor in dieser Saison für den Ex-St. Galler.

Der St. Galler Leon Dajaku wird im eigenen Strafraum aus kurzer Distanz am Arm getroffen, der Schiedsrichter gibt Elfmeter – ein harter Entscheid. Cedric Itten tritt an und trifft souverän. Es ist das 19. Tor in dieser Saison für den Ex-St. Galler. 83. Minute: Filip Ugrinic tritt einen Eckball von rechts hoch ins Zentrum. Dort steigt Jean-Pierre Nsame am höchsten und trifft mit einem Aufsetzer in die linke Ecke – es ist sein 18. Liga-Treffer.

00:33 Video Nsame köpfelt alleinstehend zum 2:0 ein Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Dazwischen war die Partie abgeflacht. St. Gallen, das seit zehn Pflichtspielen in Serie nicht mehr gewinnen konnte, liess ein Aufbäumen vermissen. Bei der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler schien schon früh die Luft draussen zu sein.

Unterhaltsame erste Halbzeit

Den Bernern derweil war wohl höchstens in der ersten Spielminute ein gewisser Meister-Blues anzumerken. Bereits nach 20 Sekunden kamen die «Espen» zu einer hervorragenden Möglichkeit. Julian von Moos eroberte auf dem rechten Flügel den Ball, via Patrick Sutter kam dieser in die Mitte. Jérémy Guillemenot und Christian Witzig scheiterten aber mit ihren Abschlussversuchen.

Danach fanden auch die Gelb-Schwarzen zu ihrem Spiel. Donat Rrudhani (5.) und Ugrinic (9.) sorgten mit Distanzschüssen für Gefahr. Es folgte eine rasante Partie mit Chancen auf beiden Seiten, die Fans waren bestens unterhalten. Doch ein Treffer wollte mangels Effizienz vorerst nicht fallen. Gegen Ende der ersten Halbzeit erhöhte der Meister noch einmal die Pace – die Belohnung sollte dann nach dem Seitenwechsel folgen.

So geht es weiter

Während YB an der Tabellenspitze einsame Runden dreht, will St. Gallen der Befreiungsschlag nicht gelingen. Die Ostschweizer bleiben auf dem 7. Tabellenrang. Beide Mannschaften stehen am Sonntag in einer Woche wieder im Einsatz. Die Young Boys empfangen im Wankdorf den FC Zürich, die St. Galler messen sich ebenfalls zu Hause mit dem FC Basel.