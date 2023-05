Servette und Basel spielen in der 35. Runde der Super League 3:3. Die Genfer bleiben damit im Rennen um den Champions-League-Platz in der Pole Position.

GC verspielt beim 2:2 gegen St. Gallen spät 2 Punkte und liegt auf dem 6. Rang, punktgleich hinter Basel (5.) und vor dem FC Zürich (7.).

YB verliert die Cupfinal-Hauptprobe im Cornaredo gegen Lugano mit 0:2.

Im Kampf gegen den Barrage-Platz unterliegt Sion Luzern, das damit sicher mit dem europäischen Geschäft planen darf. Winterthur verliert gegen den FCZ.

Der FC Basel und die Donnerstagabende, das war in dieser Saison lange eine Liebesgeschichte. Mit dem Halbfinaleinzug in der Conference League sorgte der FCB international für Furore. Bis vor Wochenfrist die AC Fiorentina diesen Lauf jäh unterbrach. Nun stand für die Basler erneut ein Spiel am Donnerstagabend auf dem Programm. Diese Reise führte allerdings nicht ins Ausland, sondern «nur» nach Genf.

Dort war die Mission klar: Mit einem Sieg dafür sorgen, dass auch in der nächsten Saison magische europäische Nächte im St. Jakob-Park stattfinden können. Diese Mission ging mit dem 3:3-Unentschieden zwar schief, doch dank des späten Ausgleichs durch Zeki Amdouni, und weil die Konkurrenten um den entscheidenden 5. Platz, der zur 2. Runde der Conference-League-Qualifikation berechtigt, patzten, haben die Basler einen Spieltag vor Schluss weiter alles in der eigenen Hand.

3 Teams mit 44 Punkten

Basel liegt neu punktgleich mit den Grasshoppers und dem FC Zürich auf ebendiesem 5. Rang. Während sich der FCZ mit einem 2:0-Sieg bei Winterthur auf den 7. Rang katapultierte, musste Stadtrivale GC zuhause gegen St. Gallen äusserst bitter Punkte liegen lassen:

81. Minute: GCs Tsiy-William Ndenge trifft sehenswert per Volley zum 2:1 und damit zum vermeintlichen Siegtreffer.

GCs Tsiy-William Ndenge trifft sehenswert per Volley zum 2:1 und damit zum vermeintlichen Siegtreffer. 90.+1. Minute: Nach einem Foul von Amir Abrashi gibt's Penalty für St. Gallen. Emmanuel Latte Lath scheitert mit seinem Versuch an André Moreira, doch Lukas Görtler verwertet den Nachschuss.

Schliessen 00:57 Video Moreira pariert Penalty, doch Görtler ist zur Stelle Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden. 01:03 Video Demhasaj bringt GC herrlich in Führung Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:03 Video Ndenge mit dem späten Führungstreffer für GC Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:16 Video Latte Lath gleicht für St. Gallen aus Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Zuvor hatte sich im Letzigrund eine äusserst attraktive Partie abgespielt. Chancen gab's auf beiden Seiten. Direkt die erste hatte Shkelqim Demhasaj in der 3. Minute herrlich zum 1:0 für den Rekordmeister verwertet. In der 26. Minute war es dann der spätere Penalty-Sünder Latte Lath, der für den St. Galler Ausgleich besorgt war.

Lugano mit wichtigem Heimsieg

Die Cupfinal-Hauptprobe zwischen dem FC Lugano und den Berner Young Boys wurde zur Beute des Heimteams. In der lange ausgeglichenen Partie hatten die Tessiner mit zwei Aluminium-Treffern Vorteile, bevor Ignacio Aliseda (77.) und Mohamed Amoura (89.) zum 2:0-Sieg trafen.

00:46 Video Aliseda krönt Einzelleistung mit dem Tor Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Dank des Sieges bleibt Lugano voll im Kampf um Rang 2, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt. Neu liegen die Luganesi nur noch einen Punkt hinter Servette, das gegen Basel trotz zweimaliger Führung keinen Vollerfolg feiern konnte – einmal mehr spielte der FCB also an einem Donnerstagabend den Spielverderber, wenn es ums internationale Geschäft geht. Servette hat aber weiterhin alles in der eigenen Hand, ein Sieg bei Luzern am letzten Spieltag sichert den Genfern den 2. Rang.

Schliessen 01:00 Video Stevanovic trifft herrlich zum 3:2 für Servette Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute. 00:40 Video Hitz spielt mit dem Feuer, Touati gleicht aus Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

So geht's weiter

Am Pfingstmontag steigt der letzte Super-League-Spieltag. Der Showdown um die europäischen Plätze steigt ab 16:30 Uhr. Die Ausgangslage ist vielversprechend: Der Sieger des Direktduells zwischen Basel und GC sichert sich den 5. Platz. Gibt es in diesem Duell ein Unentschieden, könnten St. Gallen (zuhause gegen Sion) oder der FC Zürich (zuhause gegen Lugano) mit einem Sieg zu den grossen Profiteuren werden.