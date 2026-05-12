Servette entscheidet das Léman-Derby gegen Lausanne mit 2:0 für sich.

Auch Luzern siegt: Der FCL bezwingt den FCZ mit 1:0.

Damit sind die Genfer (8.) und die Luzerner (7.) in der Relegation Group auch nach der 37. Runde punktgleich.

Im Léman-Derby zwischen Servette und Lausanne ging es nicht mehr um viel. Beide Teams haben mit dem Abstieg längst nichts mehr zu tun und in der Relegation Group ist Rang 7 das Höchste der Gefühle. Gleichwohl lockte die Affiche etwas mehr als 10'000 Fans ins Stade de Genève. Und die Zuschauer – sofern sie denn dem Heimteam die Daumen drückten – wurden nicht enttäuscht.

Guillemenot und Ondoua verlassen Servette Box aufklappen Box zuklappen Drei Jahre nach seiner Rückkehr muss Jérémy Guillemenot den Servette FC wieder verlassen. Der Super-League-Klub hat sich entschieden, den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem 28-jährigen Stürmer nicht zu verlängern. Der frühere Schweizer U21-Internationale kehrte im Sommer 2023 vom FC St. Gallen zu seinem Jugendverein zurück. Wie Guillemenot muss auch der kamerunische Mittelfeldspieler Gaël Ondoua (30) gehen.

Die Genfer fuhren einen verdienten 2:0-Sieg ein und haben damit in den vier Partien nach der Tabellenteilung zehn Punkte geholt. Den Führungstreffer erzielte David Douline in der 61. Minute. Nachdem Lausanne-Keeper Karlo Letica zuerst brillant gegen Samuel Mraz und Sekunden später ebenso mirakulös gegen Junior Kadile pariert hatte, war er beim Nachschuss von Douline machtlos (61.).

Vier Minuten später erhöhte Mraz aus kurzer Distanz auf 2:0. Die starke Vorarbeit hatte der junge Franzose Thomas Lopes geliefert. Nach jeweils einem Treffer in den letzten vier Partien blieb der 19-Jährige zwar nun ohne Tor, verlängerte jedoch seine Serie mit mindestens einem Skorerpunkt auf erstaunliche sechs Partien (4 Tore, 2 Assists).

Luzern gewinnt letztes Heimspiel unter Frick

Dank diesem Sieg steht Servette nun bei 50 Punkten – und ist weiterhin hinter den punktgleichen Luzernern Achter. Der FCL verteidigte seinen 7. Platz gegenüber den Genfern dank eines 1:0-Heimerfolgs gegen den FCZ.

Schütze des goldenen Tores im letzten Heimspiel unter dem langjährigen Trainer Mario Frick war nach 70 Minuten Oscar Kawbit. Dem Treffer des Spielers aus der Demokratischen Republik Kongo war ein Zürcher Ballverlust im Spielaufbau vorausgegangen.

Wenige Minuten später flog beim FCL Bung Meng Freimann nach einer Grätsche vom Platz. Zuerst hatte Schiedsrichterin Desirée Blanco dem Spieler nur Gelb gezeigt. Nach Konsultation der VAR-Bilder korrigierte sie ihre Entscheidung indes. Um ein Haar wäre dem FCZ in Überzahl noch der Ausgleich geglückt. Doch der eingewechselte Din Ramic scheiterte mit seinem Kopfball an Pascal Loretz, der den Ball an den Pfosten lenkte (89.).

So geht es weiter

Die letzte Runde in der Relegation Group wird am Samstag um 18:00 Uhr angepfiffen. Dabei kommt es zu den Partien Lausanne – Grasshoppers, Winterthur – Luzern und FCZ – Servette.

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