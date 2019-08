YB feiert in der 5. Runde der Super League den 4. Vollerfolg.

Die Berner schlagen einen hoffnungslos überforderten FC Zürich 4:0.

In der anderen Samstagspartie setzt sich Basel bei Xamax durch.

Will sich YB für die Champions League qualifizieren, muss am Dienstag im Rückspiel bei Roter Stern Belgrad mindestens ein Tor für die Berner fallen. Im Hinblick auf diese Aufgabe präsentierte sich der FC Zürich als idealer Sparringspartner. Gleich mit einer 4:0-Packung schickten die Young Boys die Gäste nach Hause und verlängerten die Zürcher Sieglos-Serie im Direktduell auf 16 Meisterschaftspartien.

Spätestens, als Jean-Pierre Nsame (59.) nach dem Seitenwechsel per Abstauber auf 2:0 erhöhte, glaubte wohl kaum mehr jemand an einen Punktgewinn für die Gäste. Moumi Ngamaleu per Penalty (69.) und Gianluca Gaudino mit einem Freistoss unter der Mauer durch (77.) erhöhten auf 4:0.

Legende: Freud und Leid Die YB-Spieler bejubeln das 4:0 gegen den FCZ. Keystone

Wenig Ertrag vor der Pause

Ein kurioses Eigentor von Yanick Brecher (29.) hatte überlegenen Bernern die Führung beschert. Ein Kopfball von Christian Fassnacht prallte via Pfosten an den Rücken des FCZ-Keepers und von dort ins Tor (siehe Video oben). Jean-Pierre Nsame und abermals Fassnacht hätten kurz vor dem Pausenpfiff nachdoppeln müssen, scheiterten aber jeweils aus bester Position. So schlugen die Young Boys bescheidenes Kapital aus ihrer Überlegenheit und rund 70 Prozent Ballbesitz.

Die Zürcher wurden ihrerseits durch Toni Domgjoni gefährlich (25.): Der Schweizer mit kroatischen Wurzeln wollte den hoch stehenden David von Ballmoos per Dropkick erwischen. Der YB-Schlussmann reagierte indes glänzend.

FCZ: Geschwächt und unerfahren

Der Equipe von Ludovic Magnin war deutlich anzumerken, dass mit Mimoun Mahi, Adrian Winter, Marco Schönbächler und Benjamin Kololli etliche Führungsspieler fehlten. Mit Matteo di Giusto, Ilan Sauter und Simon Sohm, der den Penalty verschuldete, musste Magnin auf etliche Akteure setzen, die nach 2000 zur Welt kamen.

Abwehrchef Umaru Bangura zog zudem einen schwachen Tag ein. Der phasenweise desolat agierende FCZ hat nach 6 Partien bereits 14 Gegentreffer kassiert und erst deren 5 erzielt.

Sendebezug: SRF 3, Abendbulletin, 24.8.2019, 20:03 Uhr