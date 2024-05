Per E-Mail teilen

Lausanne-Sport bezwingt Stade-Lausanne-Ouchy in der 37. Runde der Super League 4:0.

Die Mannschaft von Ludovic Magnin sichert sich auf der Pontaise damit den Klassenerhalt.

Weil Yverdon Luzern bezwingt und GC im Letzigrund gegen den FC Basel in letzter Sekunde 0:1 verliert, müssen die Zürcher in die Barrage.

Seit der Tabellenteilung war es Lausanne-Sport nicht nach Wunsch gelaufen. In 3 Partien holte Ludovic Magnins Mannschaft nur einen Punkt. Weil GC in der selben Zeitspanne 7 Zähler sammelte, war es plötzlich wieder spannend im Kampf um die Barrage. Im Derby gegen das bereits als Absteiger feststehende Stade-Lausanne-Ouchy brauchte Lausanne mindestens die gleiche Ausbeute wie die Zürcher, um den Klassenerhalt zu sichern.

Dass dies gelingen würde, stand spätestens nach 42 Minuten fest. Morgan Poaty wurde im Strafraum viel Freiraum gewährt. Diesen nutzte der Aussenverteidiger um bis an die Grundlinie zu laufen und einen präzisen Querpass durch den Fünfmeterraum zu Alvyn Sanches zu spielen, der nur noch zum 3:0 einschieben musste. Wie schon bei den beiden Toren zum 1:0 und 2:0 verteidigte SLO den Lausanner Vorstoss mangelhaft.

Zuvor hatte Kaly Sène die Weichen mit einem Doppelpack bereits auf Klassenerhalt gestellt:

26. Minute: Poaty passt in den Strafraum zu Sanches, der mit seinem Direktschuss an SLO-Goalie Jérémy Vachoux scheitert. Der frontale Abpraller ist eine leichte Beute für Sène. Der Stürmer erzielt mühelos das 1:0.

Poaty passt in den Strafraum zu Sanches, der mit seinem Direktschuss an SLO-Goalie Jérémy Vachoux scheitert. Der frontale Abpraller ist eine leichte Beute für Sène. Der Stürmer erzielt mühelos das 1:0. 35. Minute: Wieder zieht Poaty über links in den Sechzehner. Diesmal schiesst er nach einem Haken direkt ab. Wieder lässt Vachoux nach vorne abprallen, wieder erbt Sène – 2:0.

01:26 Video Lausanne sorgt in der 1. Halbzeit für klare Verhältnisse Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Ereignisarme 2. Hälfte

Durch die klaren Verhältnisse war die Intensität auf der Pontaise in der 2. Halbzeit tiefer. Lausanne kontrollierte das Geschehen, während SLO im letzten Heimspiel in der Super League zumindest noch den Ehrentreffer zu erzielen versuchte. Dies gelang den Gastgebern nicht, im Gegenteil: In der 79. Minute erzielte Fousseni Diabaté nach einem sehenswerten Schnittstellenpass Oliver Custodios gar noch das 4:0 für Lausanne-Sport.

So durften Magnins Schützlinge nach 90 Minuten über einen deutlichen Erfolg sowie den gesicherten Klassenerhalt jubeln. Weil parallel Yverdon Luzern bezwang, muss GC in die Barrage.

So geht es weiter

Wegen der am kommenden Sonntag beginnenden Barrage findet die 38. Runde der «Relegation Group» bereits am nächsten Dienstag statt. Durch den gesicherten Ligaerhalt kann Lausanne das letzte Spiel der Saison gegen GC ohne Nervosität bestreiten. Letzteres wird wohl seine wichtigsten Kräfte schonen. SLO verabschiedet sich mit einem Gastspiel in Luzern aus der Super League.