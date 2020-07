Der FC Basel schlägt in der 31. Runde der Super League den FC Zürich auch dank 2 Toren in der Nachspielzeit mit 4:0.

Die Zürcher müssen in Basel mit einer verstärkten U21 antreten, schlagen sich aber wacker.

FCZ-Schlussmann Novem Baumann macht mit starken Paraden auf sich aufmerksam.

Es war eine Partie unter speziellen Vorzeichen im Basler St. Jakob-Park. Der FC Zürich konnte aufgrund von Corona-Fällen in den eigenen Reihen nur mit einer verstärkten U21 antreten. Diese verkaufte ihre Haut an diesem Dienstagabend aber teuer.

Der FC Basel bestimmte das Spielgeschehen von Beginn weg. Nach einer Einzelaktion schoss Fabian Frei den FCB in der 14. Minute in Führung. Dank einem Treffer von Valentin Stocker (37.) konnte die Mannschaft von Trainer Marcel Koller mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause gehen.

Basel mit 2 Treffern in der Nachspielzeit

Ähnlich das Geschehen in der 2. Halbzeit. Spielerisch war Rot-Blau die klar bessere Mannschaft, Top-Chancen waren aber nur selten zu verzeichnen. Mit einer aufopferungsvollen Leistung verhinderten die Zürcher lange einen weiteren Treffer.

Erst in der Nachspielzeit schien beim FCZ die Konzentration nachzulassen. Ricky van Wolfswinkel (92.) und erneut Frei (94.) konnten das Skore für das Heimteam doch noch ein wenig nach oben schrauben.

Baumann glänzt im Zürcher Tor

Der beste Mann beim FCZ an diesem Abend war Novem Baumann (nicht zu verwechseln mit Luganos Noam Baumann). Gleich des Öfteren liess der 24-Jährige sein Können aufblitzen:

28. Minute: Eine scharfe Hereingabe von Stocker muss Tician Tushi eigentlich nur noch einschieben, doch Baumann spekuliert richtig und verhindert den Gegentreffer.

Eine scharfe Hereingabe von Stocker muss Tician Tushi eigentlich nur noch einschieben, doch Baumann spekuliert richtig und verhindert den Gegentreffer. 53. Minute: Silvan Widmer wird im FCZ-Strafraum hoch angespielt und nimmt den Ball volley. Baumann reagiert blitzschnell und wehrt den Schuss übers Tor ab.

Silvan Widmer wird im FCZ-Strafraum hoch angespielt und nimmt den Ball volley. Baumann reagiert blitzschnell und wehrt den Schuss übers Tor ab. 54. Minute: Wieder Widmer gegen Baumann, wieder geht der Zürcher Schlussmann als Sieger aus dem Duell hervor. Zu unplatziert ist der Schuss des Baslers.

Basels Lieblingsresultat

Die Basler holten drei Punkte, ohne gross zu glänzen. Pflichtaufgabe erfüllt. Dank den beiden Treffern in der Nachspielzeit sorgten die «Bebbi» auch noch für ihr Lieblingsresultat: Zum 3. Mal in dieser Saison gewannen sie gegen die Limmatstädter mit 4:0.

So geht es weiter

Basel bleibt dank diesem Sieg am Spitzenduo dran. In 5 Tagen spielt der FCB in Genf gegen Servette. Zürich bleibt im Mittelfeld hängen. Am Samstag ist YB zu Gast im Letzigrund. Ob der FCZ erneut mit seiner U21 antreten wird, oder mit der dann wieder spielberechtigten 1. Mannschaft, ist noch nicht klar. Die Quarantänezeit läuft am Freitag ab.

Für einen weiteren Unsicherheitsfaktor in der Super League sorgte am Dienstag zudem der Corona-Fall bei Xamax. Wie es in der höchsten Schweizer Spielklasse weitergeht, ist deshalb noch nicht in Stein gemeisselt.