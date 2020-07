Bei Neuchâtel Xamax hat die 2. Serie von Corona-Tests vom Dienstag ein positives Ergebnis hervorgebracht. Wie der Neuenburger Klub mitteilte, wurde ein Spieler positiv getestet, der in der vergangenen Woche weder beim Spiel gegen den FC Zürich noch bei der Partie in Thun zum Einsatz gekommen war. Die Identität des Spielers gab Xamax nicht bekannt.

1. Testreihe negativ

Nachdem der FCZ-Spieler Mirlind Kryeziu am vergangenen Freitag positiv getestet worden war, wurden Tests auch bei Xamax durchgeführt. Dies deshalb, weil Kryeziu 3 Tage zuvor im Spiel gegen die Neuenburger zu einem kurzen Einsatz gelangt war. Der 1. Test war bei allen Spielern von Xamax negativ ausgefallen.

Wie weiter in der Super League?

Welche Konsequenzen der Corona-Fall bei Xamax hat, ist noch nicht bekannt. Wie der Klub in seiner Mitteilung schrieb, seien von Seiten der kantonalen Behörde und der Swiss Football League noch keine Massnahmen verordnet worden.

Xamax sollte am Mittwoch (18:15 Uhr) den FC Sion empfangen. Die Walliser sind wegen dem verschobenen FCZ-Spiel bereits eine Partie im Verzug und würden bei einer erneuten Spielverschiebung weiter in Rücklage geraden. Der überarbeitete SL-Spielplan, der am Dienstagnachmittag publiziert wurde, könnte also bereits wieder überholt sein.