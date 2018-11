Der FC Luzern schlägt Lugano auswärts gleich mit 4:1.

Ruben Vargas zeichnet sich als Doppeltorschütze aus.

Im anderen Spiel des Abends feiert Thun einen 4:2-Erfolg gegen Basel.

2 Minuten nach der Pause ereignete sich die Szene des Spiels, die das Geschehen im Cornaredo auf den Punkt brachte: Pascal Schürpf prüfte mit einem ungefährlich wirkenden Schuss David Da Costa. Auf dem nassen und nur schwer bespielbaren Rasen liess der Lugano-Keeper den Ball im Fünfmeterraum nach vorne und damit exakt dorthin abprallen, wo Christian Schneuwly einschussbereit wartete.

Nicht nur in dieser Situation klebte dem Heimteam das Pech an den Fersen. Auch in der Folge war Fortuna den Tessinern nicht wohl gesinnt:

49. Minute: Carlinhos Junior zimmert das Leder aus aussichtsreicher Position an die Torumrandung.

Carlinhos Junior zimmert das Leder aus aussichtsreicher Position an die Torumrandung. 60. Minute: Auch Jonathan Sabbatini muss zusehen, wie sein Abschluss aus wenigen Metern am rechten Pfosten abprallt.

Passend zum Spiel fiel eine Zeigerumdrehung nach Sabbatinis Pfostenschuss das 3:0. Ruben Vargas verwertete Blessing Elekes Hereingabe aus nächster Nähe. Der 20-jährige Stürmer hatte bereits in Hälfte 1 mit der ersten richtig gefährlichen Luzerner Chance das Skore eröffnet.

Luzern offenbarte an diesem verregneten Samstagabend eine beeindruckende Effizienz: 7 Mal schossen die Gäste auf das gegnerische Tor, 4 Mal landete der Ball im Netz. Eleke setzte mit seinem Tor zum 4:1-Endstand – zwischenzeitlich war Carlinhos Junior immerhin der Ehrentreffer gelungen – den Schlusspunkt.

Sendebezug: Radio SRF 3, Live-Schaltungen, 03.11.18, 19:00 Uhr