4:1-Sieg in Thun

St. Gallen gewinnt in Thun 4:1 und feiert den 6. Sieg in den letzten 7 Partien.

Matchwinner für die «Espen» ist Boris Babic mit einem Doppelpack vor der Pause.

In den anderen Spielen des Sonntags siegen auch Basel (4:0 gegen Sion) und Servette (5:0 in Zürich) deutlich.

Wenn's läuft, dann läuft's. Diese Binsenwahrheit trifft derzeit mehr denn je auf den FC St. Gallen zu, der dank dem 11. Saisonsieg weiter in Schlagdistanz zu YB und Basel liegt. In Thun legten die «Espen» in der 17. Runde der Super League keinen Glanzauftritt hin. Und dennoch hatte das Heimteam beim 1:4 keine Siegeschance.

In der 1. Halbzeit kamen die St. Galler nur zweimal gefährlich vor das Tor von Thun-Hüter Guillaume Faivre – beide Male zappelte der Ball im Netz.

Schon in der 3. Minute wird Boris Babic im Strafraum völlig alleine gelassen. Die Vorlage von Miro Muheim drückt er problemlos zum 1:0 über die Linie.

Nach 34 Minuten findet eine punktgenaue Flanke von Ermedin Demirovic den Kopf von Babic – 2:0 für St. Gallen.

Thun, das mittlerweile 9 der letzten 10 Pflichtspiele verloren hat und am Tabellenende mickrige 9 Punkte aufweist, zeigte eine dürftige Leistung. Erst in der Schlussphase schaute Zählbares heraus, als Dennis Salanovic das zwischenzeitliche 1:3 erzielte.

Dernière für Schiedsrichter Klossner Die Partie zwischen Thun und St. Gallen war die letzte für Schiedsrichter Stephan Klossner in der Super League. Der 38-Jährige tritt nach 9 Jahren zurück.

2 Minuten später sorgte aber Jérémy Guillemenot mit dem 4:1 dafür, dass St. Gallen neben den 3 Punkten auch das letzte Wort hatte.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.12.19, 15:50 Uhr