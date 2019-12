Mehr aus dieser Rubrik

Servette gewinnt gegen den FC Zürich mit 5:0 und holt sich den 4. Sieg im 5. Spiel.

Bei seinem Startelf-Debüt schiesst Jung-bin Park 3 Tore.

Ohne den gesperrten Blaz Kramer bleibt der FCZ in der Offensive blass.

In den anderen Partien vom Sonntag setzt sich St. Gallen gegen Thun durch und Basel bezwingt Sion.

Das FCZ-Unheil hatte am Sonntagnachmittag einen Namen: Jung-bin Park. Der Südkoreaner, der erst vor knapp 3 Wochen von Servette verpflichtet worden war, schoss seine Farben im Letzigrund mit einem Dreierpack zum verdienten 5:0-Sieg.

Bereits in der 18. Minute brachte Park die Gäste auf die Siegerstrasse. Nach einem Ballverlust des Zürchers Becir Omeragic lancierten die Genfer den Gegenangriff. Via Alex Schalk kam der Ball zu Park, der im Zürcher Sechzehner viel zu spät angegangen wurde und an Yannick Brecher vorbei zum 1:0 traf.

Auch in der Folge war Servette das bessere Team. Der FC Zürich, der zuletzt 5 Siege aneinandergereiht hatte, agierte in der Defensive äussert fehleranfällig. Kurz vor und nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste zur Kür an:

43. Minute: Die Zürcher lassen im Strafraum Servette-Stürmer Koro Koné viel Platz, der das Geschenk dankend annimmt und das 2:0 macht.

Die Zürcher lassen im Strafraum Servette-Stürmer Koro Koné viel Platz, der das Geschenk dankend annimmt und das 2:0 macht. 51. Minute: Miroslav Stevanovic kommt mit viel Tempo in die gegnerische Platzhälfte, passt auf Timothé Cognat, der sofort auf Park legt. Dieser verwandelt wunderbar ins hohe Eck.

Miroslav Stevanovic kommt mit viel Tempo in die gegnerische Platzhälfte, passt auf Timothé Cognat, der sofort auf Park legt. Dieser verwandelt wunderbar ins hohe Eck. 56. Minute: Nach einer flachen Hereingabe hat Park an der Strafraumgrenze alle Zeit der Welt und donnert den Ball wuchtig in die Maschen.

Für das Team von Ludovic Magnin war die Partie damit gelaufen. Ohne den gelbgesperrten Sturmtank Blaz Kramer konnte das Heimteam offensiv kaum einmal für Gefahr sorgen. Für den Schlusspunkt in einer ereignisreichen Partie zeichnete Boris Cespedes mit dem 5:0 verantwortlich.

Sendebezug: SRF zwei, Super League - Goool, 08.12.19, 18:00 Uhr