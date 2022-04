Lausanne lässt im Abstiegskampf noch nicht abreissen. Nach den Siegen von GC und Luzern zeigten sich in der 30. Runde die Waadtländer vor heimischem Publikum gegen Lugano ebenfalls höchst motiviert. Sie liessen zu keinem Zeitpunkt Zweifel über den Sieger aufkommen.

Amdouni mit Traumtor

Zum Baumeister des Lausanner Hochs (seit drei Spielen ohne Niederlage) macht sich immer mehr Zeki Amdouni. Der Schweizer U21-Internationale sorgte mit dem 2:0 kurz vor der Pause für das unbestrittene Highlight des Spiels. Mit seinem linken Fuss zirkelte er den Ball von der Strafraumgrenze herrlich ins Lattenkreuz. Kurz vor Schluss stellte er ausserdem per Penalty den 4:1-Endstand her.

Für den 21-Jährigen waren es die Treffer 7 und 8 in den letzten 5 Super-League-Partien. Adrien Trébel hatte Lausanne auf Kurs gebracht. Der Franzose fand nach einem flach ausgeführten Eckball von Stjepan Kukuruzovic eine ganz kleine Lücke zwischen Lugano-Torhüter Amir Saipi und dem Pfosten (23.).

Schliessen 00:41 Video Amdouni zirkelt den Ball ins Lattenkreuz Aus Sport-Clip vom 18.04.2022. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden. 00:32 Video Trébel findet das Nadelöhr bei Saipi Aus Sport-Clip vom 18.04.2022. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Lugano enttäuscht

Lugano blieb nach zwei sieglosen Partien in Serie erneut blass. Einen einzigen Abschluss brachten die Tessiner in der ersten Halbzeit auf das Tor. Und auch nach dem Pausentee wurde es nicht besser. Brahima Ouattara erhöhte mit etwas Ballglück nach Ablauf einer Stunde auf 3:0 für das Heimteam. Selbst beim Ehrentreffer brauchte Lugano Hilfe: Thomas Castellas Abwehr nach einer Hereingabe Numa Lavanchys lenkte Maxime Poundjé ins eigene Tor (73.).

Das Team von Mattia Croci-Torti verpasste es zum dritten Mal in Folge, von einem Ausrutscher der Young Boys zu profitieren und auf den 3. Platz vorzustossen. Mit dem Europacup vor Augen scheint bei den Spielern das Nervenflattern einzusetzen.

00:35 Video Poundjé befördert den Ball ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 18.04.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

So geht es weiter

Die Hauptprobe für den Cup ist Lugano damit missglückt. Am Donnerstag trifft man im ausverkauften Cornaredo im Halbfinal auf Luzern. Lausanne tritt am kommenden Sonntag zum wichtigen Spiel bei den Grasshoppers an, eine Woche später geht es gegen Luzern.