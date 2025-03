4. SL-Sieg in Serie

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Servette feiert beim 1:0 gegen Lausanne den 4. Sieg in der Super League in Serie.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Miroslav Stevanovic per Penalty.

In den anderen Samstagsspielen kommt Winterthur zu einem Sieg gegen St. Gallen, Basel schlägt Sion.

Viel war im Vorfeld vom Duell zweier formstarker Teams erwartet worden. Was Lausanne und Servette am Samstagabend im Stade de la Tuilière boten, erwärmte das Fanherz auf den Rängen bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt aber kaum. Servette dürfte das im Nachhinein und mit den drei Punkten im Gepäck völlig egal sein.

Stevanovic trifft zur Führung

Die Genfer waren es auch, die schwungvoller in die Partie starteten. Bereits in der 9. Minute lancierte Miroslav Stevanovic mit einem seiner gefürchteten Schnittstellenpässe Alioune Ndoye. Dem Senegalesen gelang es aber nicht mehr, den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor zu bringen.

Die spielentscheidende Szene sollte sich vier Minuten später abspielen. Pereira Varelas Ball klatschte aus kurzer Distanz an Marvin Senayas Arm, Schiedsrichter Lionel Tschudi zeigte nach Konsultation des VARs auf den Punkt. Stevanovic übernahm die Verantwortung und brachte seine Farben souverän in Führung.

In der Folge spielte sich die Partie mehrheitlich zwischen den beiden Strafräumen ab, Feuerwerk gab es nur noch auf den Rängen. Nach rund 50 Minuten knallte und brannte es auf der Tribüne so stark, dass das Spiel für kurze Zeit unterbrochen werden musste. Bereits der Start in die Partie war wegen Pyro-Nebels etwas verzögert worden.

Legende: Die Funken sprühten Fans zünden pyrotechnisches Material. Keystone/Jean-Christophe Bott

Servette verpasst das 2:0

Etwas Aufregung gab es in der Nachspielzeit dann doch noch. So verpassten Alexis Antunes und Timothé Cognat innert weniger Minuten 2:0. Am Sieg Servettes änderte dieser späte Chancenwucher aber nichts mehr.

Während das Team von Thomas Häberli mit diesem Dreier Anschluss an Leader Basel hält, muss sich Lausanne, das zu keiner nennenswerten Torchance kam, (auch) nach hinten orientieren. Sowohl YB als auch der FCZ könnten mit einem Sieg am Sonntag an den Waadtländern vorbeiziehen.

So geht es weiter

Lausanne muss am kommenden Samstag den Gang zum formstarken YB antreten. Servette reist nach Zürich zum FCZ.

Resultate