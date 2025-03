Per E-Mail teilen

Der FC Basel feiert in der 26. Runde der Super League einen 2:0-Sieg gegen den FC Sion.

Ein Eigentor von Benjamin Kololli und ein ähnlich unabsichtlicher Treffer von Xherdan Shaqiri sorgen für den Basler Erfolg.

In den weiteren Samstagsspielen feiert Winterthur gegen St. Gallen einen wichtigen Sieg, Lausanne misst sich mit Servette.

Nach zwei Unentschieden in Serie hat der FC Basel in der Super League zum Siegen zurückgefunden. Die Basler schlugen den FC Sion im St. Jakob-Park verdient mit 2:0. Damit verteidigt der FCB seine Leaderposition souverän. Eine konzentrierte Leistung reichte gegen Gäste aus dem Wallis, bei denen so einiges schieflief.

Nach einem eigentlich guten Start mit einem zurecht wegen Abseits aberkannten Tor und einer Grosschance waren es zwei äusserst unglückliche Situationen, die den FC Sion aus dem Tritt brachten:

17. Minute: Eine Flanke fliegt in den Sion-Strafraum und landet auf dem Kopf von Benjamin Kololli. Dem Ex-Basler misslingt die Aktion komplett – in hohem Bogen fliegt der Ball ins eigene Tor.

Eine Flanke fliegt in den Sion-Strafraum und landet auf dem Kopf von Benjamin Kololli. Dem Ex-Basler misslingt die Aktion komplett – in hohem Bogen fliegt der Ball ins eigene Tor. 25. Minute: Xherdan Shaqiri will mit einem Zuspiel in den Sechzehner Dominik Schmid anspielen. Dieser verpasst die Kugel, doch unberührt rollt sie in den Kasten – 2:0.

Von diesem unglücklichen Doppelschlag konnte sich Sion nicht mehr erholen. Der Schwung aus der Anfangsphase war weg, Basel hatte die Spielkontrolle und geriet nie mehr in Gefahr, das Spiel noch aus der Hand zu geben.

Frühe Auswechslung

So konnte es sich der FCB sogar leisten, früh einige Kräfte zu sparen. Shaqiri hatte bereits nach etwas mehr als einer Stunde Feierabend. Anders als noch gegen St. Gallen am vergangenen Wochenende blieben die Rot-Blauen auch ohne ihren Regisseur auf dem Feld das dominante Team.

Torchancen blieben weitestgehend aus. Ein später Lattenschuss von Dejan Sorgic (88.) blieb das einzige Ausrufezeichen der Sittener, Basel wollte und musste mit der klaren Führung im Rücken nichts mehr für die Offensive tun.

Kurzes Comeback

Unglücklich, wie der gesamte Sittener Auftritt, verlief auch das Comeback von Pajtim Kasami. Der 32-Jährige, nach zweieinhalb Jahren wieder zurück in der Super League, wurde in der 58. Minute eingewechselt – und bereits 14 Minuten später wieder ausgewechselt. Noch auf der Bank wurde der Oberschenkel einbandagiert.

Sion hat damit in diesem Jahr weiterhin nur einen Sieg eingefahren und muss sich langsam, aber sicher nach unten orientieren. Der Vorsprung auf GC auf dem Barrageplatz beträgt zwar noch komfortable 7 Punkte, die Form der Walliser wirft allerdings einige Fragen auf.

So geht's weiter

Der FC Basel trifft am kommenden Sonntag um 16:30 Uhr auswärts auf den FC Luzern. Zeitgleich empfängt der FC Sion den FC Lugano.

