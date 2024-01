YB kann auf den 0:1-Dämpfer in Basel reagieren und schlägt Yverdon zu Hause in der 21. Super-League-Runde gleich mit 5:1.

Kevin Carlos duscht den Leader bereits in der 10. Minute kalt, als er Anthony Racioppi in der nahen Ecke düpiert.

Donat Rrudhani und Cedric Itten drehen den frühen Rückstand bereits zur Pause in eine YB-Pausenführung. Joël Monteiro entscheidet die Partie mit einem späten Doppelpack.

Im anderen Spiel vom Dienstag jubelt Basel nach einer wilden Partie in Winterthur.

In einem überschaubar gefüllten Berner Wankdorf wurde die Partie in der 10. Minute lanciert. Kevin Carlos wurde auf die Reise geschickt, drängte Loris Benito gekonnt ab und überwand Anthony Racioppi in der nahen Ecke. Die Berner mussten sich kurz schütteln, zogen dann aber wieder ihr dominantes Spiel auf. Welle um Welle rollte auf Paul Bernardonis Tor.

00:45 Video Carlos mit der kalten Dusche für YB Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Bereits vor dem Seitenwechsel drehten die Berner die Partie zu ihren Gunsten. Donat Rrudhani glich nach einem Doppelpass mit Filip Ugrinic per sehenswertem Schlenzer aus (33.). Kurz vor der Pause (44.) brachte Cedric Itten die Young Boys auf die Siegerstrasse, er setzte sich gekonnt im Kopfballduell mit Dario del Fabro durch und traf via Lattenunterkante.

00:37 Video Rrudhani gleicht per Schlenzer aus Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

YB-Viertelstunde wird ihrem Namen gerecht

Lange plätscherte die Partie in der 2. Halbzeit vor sich hin und lebte vor allem von der Spannung. Carlos' Kopfball an die Latte (70.) rüttelte die Berner wieder wach und kaum war die YB-Viertelstunde angebrochen, beseitigte Joël Monteiro jegliche Zweifel, wer die drei Punkte holt. Er entschied die Partie mit einer Doublette (77. und 88.) für den Gastgeber, Sandro Lauper sorgte mit dem 5:1 tief in der Nachspielzeit für das Sahnehäubchen.

Alles in allem war es ein hochverdienter Sieg für YB, der allerdings etwas zu hoch ausfiel. Nach Monteiros Treffer zum 3:1 drückten die Gäste auf den Anschlusstreffer, vernachlässigten dabei die Defensive und ermöglichten den Bernern weitere Chancen, die diese auch zu nutzen wussten.

Schliessen 01:47 Video Itten: «Es war schön, nach so einer langen Pause wieder zu treffen» Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden. 02:07 Video Mangiaratti: «Wir müssen die Punkte nicht bei YB holen» Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden. 02:20 Video Lustenberger: «So ein 5:1 ist gut für die Seele nach einer Niederlage» Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Vorsprung an der Spitze ausgebaut

Mit diesem Sieg baut YB den Vorsprung an der Tabellenspitze bis mindestens am Mittwochabend auf 8 Punkte auf St. Gallen aus. Die beiden härtesten Verfolger der Berner, St. Gallen und Servette stehen sich am Mittwochabend im Direktduell gegenüber.

So geht es weiter

Für YB geht es weiter mit einer Reise in den waadtländischen Kantonshauptort, wo das Auswärtsspiel beim FC Lausanne-Sport ansteht. Yverdon-Sport bittet am kommenden Sonntag den FC Zürich zum Tanz. In der FCZ-Meistersaison schaltete Yverdon die Zürcher, noch als Challenge-Ligist, im Cup-Achtelfinal in einem nicht enden wollenden Penaltyschiessen mit 13:12 aus.