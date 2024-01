Wildes Spiel in Winterthur

Der FC Basel bezwingt Winterthur in der 21. Runde der Super League auswärts mit 3:1.

Thierno Barry erlöst sich und sein Team mit seinen ersten beiden Toren. Bei Winterthur fliegen zwei Spieler vom Platz.

Im anderen Spiel vom Dienstag feiert YB gegen Yverdon einen 5:1-Erfolg.

Selbst in doppelter Unterzahl steckte Winterthur nicht auf. In der 79. Minute nickte Loïc Lüthi eine Flanke von Samir Ramizi an Basel-Hüter Marwin Hitz vorbei ins Tor – 1:2.

Die Spannung war zurück auf der Schützenwiese. Doch so richtig in die gegnerische Hälfte kamen die Eulachstädter nicht mehr. Und spätestens nach dem 3:1 durch Renato Veiga in der Nachspielzeit war die Messe gelesen.

00:48 Video Barry schiesst den FCB in Führung Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Barry beendet Baisse

Der FCB kam somit zum zweiten Meisterschaftssieg in Folge – zum ersten Mal seit April 2023. Mann des Spiels war einer, der zuvor immer wieder als «Chancentod» bezeichnet worden war: Thierno Barry.

Der 24-Jährige beendete seine Torflaute. In der 13. Minute erzielte er in seinem 19. Super-League-Spiel und mit dem 27. Abschluss seinen ersten Treffer in der Meisterschaft. Und er setzte noch einen drauf: Knapp 20 Minuten vor Schluss staubte er zum 2:0 ab.

Schliessen 02:52 Video Rahmen: «In der zweiten Halbzeit gab's nicht mehr viel Fussball» Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden. 01:33 Video Dudic: «Es ist viel gegen Winterthur gelaufen» Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. 01:12 Video Barry: «Es war für mich sehr schwer in den ersten Monaten» (frnz., dt. UT) Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Gelb, Gelb-Rot, Gelb, Gelb-Rot

Zu diesem Zeitpunkt war das Team von Trainer Patrick Rahmen nur noch zu neunt unterwegs. Granit Lekaj und Randy Schneider waren innert vier Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geflogen:

49. Minute: Barry zieht auf dem linken Flügel an Lekaj vorbei. Dieser lässt das Bein stehen und wird von Schiedsrichter Alessandro Dudic verwarnt.

Barry zieht auf dem linken Flügel an Lekaj vorbei. Dieser lässt das Bein stehen und wird von Schiedsrichter Alessandro Dudic verwarnt. 50. Minute: Schneider trifft Basels Finn van Breemen an der Ferse. Dafür sieht er Gelb.

Schneider trifft Basels Finn van Breemen an der Ferse. Dafür sieht er Gelb. 53. Minute: Nach einem nicht gegebenen Freistoss für Winterthur reklamiert Lekaj beim Referee. Die Quittung folgt auf dem Fuss: mit Gelb-Rot unter die Dusche.

Nach einem nicht gegebenen Freistoss für Winterthur reklamiert Lekaj beim Referee. Die Quittung folgt auf dem Fuss: mit Gelb-Rot unter die Dusche. 56. Minute: Schneider hält Veiga an der Winterthurer Strafraumgrenze zurück. Auch sein Arbeitstag endet vorzeitig.

01:05 Video Lekaj und Schneider werden innert 4 Minuten vom Platz geschickt Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Die Partie hatte aus Winterthurer Sicht schon denkbar schlecht begonnen. Aldin Turkes verletzte sich praktisch mit der ersten Aktion des Spiels bei einem Zweikampf mit Van Breemen am linken Fuss. Zu diesem Zeitpunkt waren sieben (!) Sekunden absolviert.

00:53 Video Unglücksrabe Turkes verletzt sich nach 7 (!) Sekunden Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

So geht's weiter

Winterthur reist am Samstag nach Zürich und misst sich dort ab 18 Uhr mit den Grasshoppers. Basel empfängt ein paar Stunden später den FC Lugano. SRF überträgt dieses Spiel live. Die Sendung beginnt um 20:10 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr.