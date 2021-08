St. Gallen und Zürich trennen sich in einer packenden Partie vor 15'045 Fans 3:3 unentschieden.

Die Gastgeber gehen 3 Mal in Führung, der FCZ kann 3 Mal ausgleichen.

Die Zürcher geben damit in der 5. Super-League-Runde erstmals Punkte ab.

Im Abendspiel gewinnt Sion gegen Lugano 3:2.

Spektakel pur im ersten Spiel der 5. Super-League Runde zwischen St. Gallen und Zürich: Nach einer offensiv geführten und mit zahlreichen Torchancen gespickten Partie trennen sich die beiden Teams 3:3 unentschieden.

Wie schon so oft in jüngerer Vergangenheit gelang es den St. Gallern nicht, aus einer Führung Kapital in Form von 3 Punkten zu schlagen. Die Hoffnung aus Ostschweizer Sicht war nach dem 3:2 von Ousmane Diakité in der 67. Minute gross, dass es diesmal reichen könnte. Doch der Dämpfer folgte nicht einmal 10 Minuten später, als der nur 1,70 Meter grosse Wilfried Gnonto per Kopf ausgleichen konnte.

00:21 Video Grosses Durcheinander im St. Galler Strafraum Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen

Tolle Ambiance im Stadion

So spektakulär die Partie endete, so spektakulär hatte sie begonnen. Die St. Galler waren nach den Last-Minute-Gegentoren zuletzt gegen Sion und Luzern vor den eigenen Fans auf Wiedergutmachung aus – 15'045 Zuschauer sorgten für Hühnerhaut-Atmosphäre im St. Galler Rund. In der 20. Minute wurde es dann erstmals so richtig laut: Jérémy Guillemenot schloss eine gelungene Kombination zur verdienten Führung ab.

Nur 3 Minuten später lag der Ball erneut im Netz, diesmal musste allerdings FCSG-Hüter Lawrence Ati Zigi hinter sich greifen: Akaki Gogias Schuss wurde leicht abgefälscht und war damit unhaltbar.

Der FCZ beweist Moral

Die zweite Führung der St. Galler wenige Minuten vor der Pause war dann äusserst sehenswert. Michael Kempter, einst beim FCZ ausgebildet, hielt an der Strafraumgrenze drauf und traf herrlich zum 2:1.

01:04 Video Kempter trifft schön zur zweiten St. Galler Führung Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen

Der FCZ bewies in der Folge, weshalb er nicht umsonst von der Tabellenspitze grüsst. Das Team von André Breitenreiter kam mit viel Power aus der Halbzeitpause und schoss in der 59. Minute folgerichtig den 2:2-Ausgleich. Antonio Marchesano verwandelte einen Freistoss direkt.

00:46 Video Der direkt verwandelte Freistoss von Marchesano Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen

So geht es weiter

Die Zürcher bleiben damit auch im 5. Super-League-Spiel ungeschlagen, müssen aber erstmals in dieser Saison Punkte abgeben. Der FCSG spielt zum dritten Mal zuhause nur remis, in allen drei Spielen war man dem Sieg nahe. Den nächsten Auftritt legen die «Espen» dann wieder auswärts hin: Nach der Nationalmannschaftspause geht es in Genf weiter. Der FCZ gastiert einen Tag zuvor, am 11. September, in Bern bei Meister YB.