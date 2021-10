YB schlägt Servette in der 9. Runde der Super League auswärts mit 6:0.

Servette spielt nach einem Platzverweis gegen Jérémy Frick eine Halbzeit lang nur zu zehnt.

Christian Fassnacht (3) und Wilfried Kanga (2) treffen für den Meister mehrfach.

Der FCZ kantert Sion mit 6:2 nieder, Basel lässt beim 1:1 gegen Luzern Punkte liegen.

In der letzten Saison war Servette der YB-Angstgegner schlechthin, hatten die Berner doch die einzigen Niederlagen gegen die Genfer kassiert. Der letzte Sieg in Genf lag sogar 8 Jahre zurück. Beim 1. Vergleich in der aktuellen Spielzeit mit dem Team von Alain Geiger war davon nur wenig zu spüren. Der Meister gewann diskussionslos und rückt bis auf zwei Punkte an Leader Basel heran.

Die spielentscheidende Szene im Stade de Genève spielte sich kurz vor der Pause ab, als Servette-Torhüter Jérémy Frick eine Flanke – so harmlos wie die ganze YB-Offensive in den ersten 45 Minuten – aus den Händen glitt. Den einschussbereiten Nicolas Moumi Ngamaleu hinderte Frick regelwidrig am Abschluss.

01:04 Video Frick patzt und fliegt vom Platz Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen

Das harte aber richtige Verdikt nach VAR-Intervention: Penalty für YB und Platzverweis für Frick. Der eingewechselte Edin Omeragic ahnte beim Strafstoss des gefoulten Ngamaleu zwar die richtige Ecke, konnte den Rückstand aber nicht verhindern.

Fassnacht trifft dreifach

Gegen 10 Genfer brauchte der Gast aus Bern nach der Pause keine 3 Minuten, um nachzudoppeln. Christian Fassnacht stand nach einem missglückten Ausflug von Omeragic goldrichtig und traf trotz Ausrutscher zum 2:0 ins Netz. In der 53. Minute musste der erst 19-jährige Ersatzmann wieder hinter sich greifen. Wilfried Kanga erhöhte nach einer gefühlvollen Flanke von Felix Mambimbi per Kopf.

01:03 Video Der YB-Doppelschlag nach der Pause Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen

Spätestens da war die Genfer Gegenwehr gebrochen. Zweimal Fassnacht (69./73.) und Kanga (76.) schenkten dem bemitleidenswerten Omeragic noch drei weitere Tore ein. Einzig bei der Direktabnahme von Vincent Sierro (76.) vermochte sich der Cousin von Nati-Verteidiger Becir Omeragic bei seinem Super-League-Debüt auszuzeichnen.

So geht es weiter

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause ist Luzern am 16. Oktober zu Gast im Wankdorf. Servette reist einen Tag darauf zum kriselnden St. Gallen.