Basel und Luzern trennen sich in der 9. Runde der Super League im St. Jakob-Park 1:1.

Die Gäste aus der Innerschweiz verpassen den 1. Meisterschaftssieg der Saison zwar, zeigen sich im Vergleich zu den vorherigen Auftritten aber deutlich verbessert.

In den anderen Sonntagsspielen gewinnt Zürich gegen Sion und YB gegen Servette.

Es war eine Szene, die das gesamte Spiel symbolisierte. Nach einem zielstrebigen Angriff stand Filip Ugrinic in der 82. Minute plötzlich mutterseelenalleine vor Basel-Goalie Heinz Lindner. Der Luzern-Akteur vergab die hochkarätige Möglichkeit auf den 2:1-Führungstreffer. Er scheiterte an einem Keeper, der sich an diesem Sonntagnachmittag in blendender Verfassung befand.

Schliessen 00:28 Video Ugrinic vergibt alleine vor Lindner Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen 00:49 Video Basel-Goalie Lindner rettet zweimal mirakulös Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen

Bereits in der 1. Halbzeit hatte der 31-jährige Österreicher die Gäste nahe an die Verzweiflung getrieben. Innert einer Minute entschärfte er zuerst einen Flachschuss von Ugrinic (40.), dann einen Kopfball von Marco Burch (41.).

Wehrmann nutzt Langs Fehler aus

Einmal aber gelang es dem FCL doch, die «Wand aus Linz» zu überwinden: In der 78. Minute erzielte Jordy Wehrmann sein 1. Saisontor, nachdem sich Routinier Michael Lang die Kugel stümperhaft hatte abluchsen lassen. Dass es nicht zum Luzerner Sieg reichte – der keineswegs unverdient gewesen wäre –, lag daran, dass Captain Valentin Stocker zehn Minuten zuvor aus rund einem Meter Distanz zur FCB-Führung einschieben konnte.

Schliessen 00:40 Video Stocker drückt den Ball zur Führung über die Linie Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen 00:37 Video Wehrmanns Kracher lässt Luzern jubeln Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen

Ansonsten tat sich die Basler Offensive gegen solidarisch verteidigende «Leuchten» äusserst schwer. Der Ball zirkulierte zwar stets flüssig in den eigenen Reihen, beim Vorpreschen in die gegnerische Gefahrenzone schien dann plötzlich Sand im Getriebe zu sein. Und so erkämpften sich die ersatzgeschwächten Luzerner einen verdienten Punkt bei Leader Basel.

Schliessen 02:08 Video Rahmen: «Das Unentschieden ist ein korrektes Resultat» Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen 02:04 Video Celestini: «Wir hätten 3 Punkte verdient gehabt» Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen 01:53 Video Stocker: «Luzern hat nicht viel fürs Spiel gemacht» Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen 01:21 Video Gentner: «Der Punkt ist mehr als verdient» Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen 03:11 Video Wolf: «Es war ein hochverdienter Punkt beim FCB» Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen 02:24 Video Cabral über sein Brasilien-Aufgebot: «Die Familie feiert jetzt noch» Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen

So geht es weiter

Nach der Länderspielpause gastiert Basel im Wallis (17. Oktober, 16:30 Uhr), Luzern muss tags zuvor (18:00 Uhr) bei Meister YB antraben.