GC unterliegt Stade-Lausanne-Ouchy in der 6. Runde der Super League auf der Pontaise in Lausanne mit 1:2.

Der Gast aus Zürich geht in der ersten Halbzeit in Führung, im 2. Durchgang dreht Florian Danho die Partie im Alleingang.

Im Parallel-Spiel schlägt St. Gallen Lausanne-Sport mit 2:1. Die Partie zwischen Winterthur und Yverdon gibt's live auf SRF zwei.

Dass beide Trainer mit dem Auftritt ihres Teams in der 1. Halbzeit nicht zufrieden waren, zeigte sich daran, dass sowohl Bruno Berner als auch sein Gegenüber Anthony Braizat zum Wiederanpfiff zweimal wechselten. Von den 4 neuen Spielern konnte allerdings nur einer dem Spiel seinen Stempel aufdrücken.

Und zwar Florian Danho. Der 23-jährige Franzose war im Alleingang dafür besorgt, dass Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy auf der einmal mehr spärlich besetzten Pontaise seinen ersten Super-League-Sieg der Geschichte feiern konnte. Mit zwei Toren drehte Danho nämlich einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung.

Doppelter Danho

Der Ausgleich in der 62. Minute fiel ziemlich aus dem Nichts. Ein langer Ball aus der Lausanner Abwehr heraus landete auf dem Fuss von Mergim Qarri – dem zweiten Spieler, der bei SLO nach der Pause eingewechselt worden war – dieser konnte die Kugel nicht kontrollieren. Die misslungene Annahme verkam allerdings zur perfekten Steilvorlage für Danho, der allein loszog und aus spitzem Winkel mit voller Wucht vollendete.

Vom Ausgleich beflügelt drücke der Aufsteiger gegen ein harmloses GC weiter auf den nächsten Treffer. Rund eine Viertelstunde vor Schluss kam die Belohnung: Danho erhielt am Strafraumrand den Ball, schlug einen Haken und schlenzte das Spielgerät zum 2:1 ins Netz.

Schliessen 00:38 Video Danho macht die Wende perfekt Aus Sport-Clip vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden. 00:51 Video Danho nutzt seine Freiheiten konsequent aus Aus Sport-Clip vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

GC per Penalty

In der 1. Halbzeit hatte sich das Spielgeschehen auf Augenhöhe bewegt. Nach einem hart gepfiffenen Handspenalty ging GC dank Theo Corbeanu in der 21. Minute in Führung. Es war das Premierentor des Kanadiers in der Super League. Zuvor hatten sich die Zürcher bereits einmal offensiv angemeldet, als Meritan Shabani den Pfosten traf (16.). Es blieb letztlich die beste Chance von GC im gesamten Spiel.

01:52 Video Pos mit dem Hands, Corbeanu verwertet den Elfmeter Aus Sport-Clip vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Lausanne-Ouchy kommt daher mit wenig Aufwand und vor allem dank einer konzentrierten und solidarischen Leistung zum Sieg. Der Aufsteiger schliesst damit nach Punkten sowohl zu GC als auch zu Stadtrivale Lausanne-Sport auf.

So geht's weiter

Die Super League setzt an den kommenden Wochenenden aus. Zuerst spielen die Nationalmannschaften, dann ist Cup-Action angesagt. Weiter geht's in der Meisterschaft für Stade-Lausanne-Ouchy dann am 23. September um 18:00 Uhr auswärts bei Winterthur. GC trifft gleichentags ab 20:30 Uhr auf den FC St. Gallen.