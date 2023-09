Der FC Winterthur und Yverdon-Sport trennen sich in der 6. Runde der Super League 1:1.

Die Waadtländer erzielen erst kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer.

St. Gallen feiert gegen Lausanne-Sport einen 2:1-Heimsieg, GC unterliegt Stade-Lausanne-Ouchy auf der Pontaise 1:2.

Auf Winterthurer Seite wird man sich ob dem 1:1 gegen Yverdon-Sport noch ärgern. Lange war das Team von Trainer Patrick Rahmen die bessere Mannschaft auf der Schützenwiese. Einzig die mangelnde Chancenauswertung müssen sich die Zürcher vorwerfen lassen.

So kam es, wie es kommen musste. Die Waadtländer erhöhten in der Schlussviertelstunde noch einmal die Pace und kamen dem Ausgleich immer näher. Diesen verpassten Kevin Carlos (81.) und Mihael Klepac (86.) erst noch. Carlos holte in der 88. Minute dann aber Verpasstes nach und erzielte das 1:1. Nach einem schnell ausgeführten Eckball traf der 22-Jährige wuchtig per Kopf.

00:40 Video Carlos' Kopfballtor zum 1:1 Aus Sport-Clip vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Winterthurer Startfeuerwerk

Das Heimteam hatte der Partie vor allem zu Beginn den Stempel aufgedrückt. Bereits nach 20 Sekunden kam Aldin Turkes ein erstes Mal gefährlich im gegnerischen Strafraum an den Ball. Auch in der Folge war es vor allem der langjährige Lausanne-Sport-Spieler, der für die Musik in der Winterthurer Offensive sorgte.

In der 32. Minute gingen die Zürcher folgerichtig in Führung, aber nicht durch Turkes. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schalteten die Winterthurer schnell um. Alexandre Jankewitz lief mit viel Tempo in Richtung gegnerischer Strafraum, bevor er auf den freistehenden Samuel Ballet ablegte. Dieser zog aus rund zehn Metern ab und traf via Pfosten zum 1:0.

01:18 Video «Winti» erobert Ball im Mittelfeld – Ballet vollendet Aus Sport-Clip vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Lange sah es danach aus, dass Winterthur den 3. Sieg in Folge feiern könnte. Doch eine Leistungssteigerung der Mannschaft von Coach Marco Schällibaum verhinderte dies. So endete das Duell der punktegleichen Tabellennachbarn unentschieden. Der FCW verbleibt auf dem 6., Yverdon auf dem 7. Tabellenrang. Trotz Punkteteilung können beide Teams mit dem Saisonstart zufrieden sein.

Schliessen 01:44 Video Tasar: «Bei uns geht jeder für jeden» Aus Sport-Clip vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden. 03:08 Video Lekaj: «Ausgleich war die Quittung für nachlässiges Verhalten» Aus Sport-Clip vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 8 Sekunden.

So geht's weiter

An den nächsten beiden Wochenenden rollt der Ball in der Super League nicht. Erst sind Nati-Spiele angesetzt, danach sind die Teams im Cup wieder gefordert. Für Winterthur geht es am 23. September mit dem Heimspiel gegen Stade-Lausanne-Ouchy weiter. Yverdon empfängt einen Tag später den FC Basel.