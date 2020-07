Aufgrund des dreimonatigen Unterbruchs der laufenden Super-League-Saison wegen der Corona-Pandemie wurde auch der Start in die Meisterschaft 2020/21 nach hinten verlegt. Die ersten Spiele der neuen Saison stehen in der Super und Challenge League am Wochenende des 12. und 13. September an.

Sechswöchige Meisterschaftspause

Damit beginnt die Saison 8 Wochen nach dem ursprünglich geplanten Datum und nur deren 6 nach dem Ende der laufenden Meisterschaft. In dieser ist die letzte Runde auf den 2. August angesetzt.

Freilose im Cup

Bereits vor Meisterschaftsbeginn vom 28. bis 30. August findet die 1. Hauptrunde im Schweizer Cup statt, wobei die 19 Teams aus der Super und Challenge League (ohne Vaduz) ein Freilos geniessen. Die Freilose haben zur Folge, dass die unteren Ligen nur 18 statt 44 Teilnehmer stellen können.

Die vier Schweizer Europacup-Vertreter, die sich heuer aus den Top 4 der Super-League-Abschlusstabelle zusammensetzen, greifen sogar erst ab den Achtelfinals in den K.o.-Wettbewerb ein.