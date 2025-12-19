Weil beim FC Winterthur gleich 8 Spieler mit dem gleichen Virus ausfallen, muss die Super-League-Partie vom Samstag verschoben werden.

Legende: Eine Krankheitswelle geht um beim FC Winterthur. Keystone

Der FC Winterthur hätte sein Super-League-Jahr am Samstagabend ab 18:00 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim FC Sion abschliessen sollen. Doch dazu kommt es nicht. Wie das Tabellenschlusslicht vermeldete, fallen gleich 8 Spieler mit dem gleichen Virus aus. Deshalb hat der Klub eine Spielverschiebung beantragt, welche von der Liga angenommen wurde.

Gemäss Artikel 27 des Spielbetriebsreglements der SFL kann ein Klub die Verschiebung eines Spiels beantragen, wenn mindestens sechs Spieler des Kaders aufgrund einer nachgewiesenen ansteckenden Krankheit fehlen (gleiche Diagnose, bestätigt durch einen Arzt).

Das Spiel der 19. Runde im Wallis wird zu einem späteren Zeitpunkt im neuen Jahr nachgeholt. Bereits vor der Absage war klar gewesen, dass «Winti» Weihnachten und Neujahr auf dem letzten Tabellenplatz verbringen wird. Nun bleibt mehr Zeit, um sich zu erholen und für die Aufholjagd im nächsten Jahr zu wappnen.