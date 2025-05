Die Grasshoppers feiern in der Relegation Group in der 36. Runde einen kapitalen 5:0-Sieg gegen Yverdon und verlassen die Abstiegsplätze.

Yverdon spielt ab der 5. Minute nur zu zehnt, GC trifft bereits in den ersten 45 Minuten drei Mal.

Basel zeigt in Lausanne keine Spur von Meisterblues und gewinnt zum 8. Mal in Serie.

Die Grasshoppers haben sich im Abstiegskampf der Super League auf eindrückliche Art und Weise zurückgemeldet. Das vormalige Schlusslicht fuhr gegen Yverdon einen nie gefährdeten 5:0-Sieg ein und rückt auf den 10. Rang vor. Zwei Runden vor Schluss ist der Rekordmeister aber noch lange nicht gerettet. Nur einen Punkt liegen die Zürcher vor dem neuen Schlusslicht aus dem Waadtland. Winterthur liegt punktgleich auf dem 11. Platz.

Die Gäste aus Yverdon legten im Letzigrund einen veritablen Kaltstart hin – allen voran Ronaldo Rodrigues Tavares. Der Portugiese brachte das Kunststück fertig, schon nach 4:27 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Ein rücksichtsloses Einsteigen gegen GC-Keeper Justin Hammel und ein hohes Bein gegen Saulo Decarli sorgten für einen neuen Super-League-Rekord.

Kittel schlägt zwei Mal zu

Die Grasshoppers benötigten nicht einmal zwei Minuten, um aus der Überzahl Kapital zu schlagen. Auf Vorlage von Adama Bojang schob Sonny Kittel in der 7. Minute zum 1:0 ein. Die Offensivbemühungen stellte GC in der Folge sogleich ein, nur um kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal doppelt zuzuschlagen.

Das 2:0 war wiederum Kittel vorbehalten. Der Deutsche wurde im Rücken der Abwehr lanciert und schlenzte den Ball mit viel Gefühl an Yverdon-Keeper Paul Bernardoni vorbei ins Netz. Kurz vor dem Pausenpfiff musste der Franzose erneut hinter sich greifen. Der Schuss von Dirk Abels wurde unhaltbar von Verteidiger Cristian Nunez abgelenkt.

Nach dem Seitenwechsel geriet das Team von Trainer Tomas Oral nie ernsthaft in Gefahr, den klaren Vorsprung noch aus den Händen zu geben. In der Schlussphase setzten die Zürcher dann noch zur Gala an. In der 79. Minute erhöhte Leart Kabashi nach einer sehenswerten Einzelleistung auf 4:0. Der erst 17-jährige Offensivspieler stand erst zum zweiten Mal in einem Super-League-Spiel auf dem Platz. Wenig später feierte auch die Bayern-Leihgabe Nestory Irankunda seine Torpremiere (82.).

Anstatt mit einer vierten Niederlage in Folge nahe am zweiten direkten Abstieg in sechs Jahren zu sein, hat es der Rekordmeister somit wieder in den eigenen Händen, den Ligaerhalt in den letzten beiden Runden zu bewerkstelligen.

So geht's weiter

Den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt wollen die Grasshoppers am Samstag in Sion machen. Anpfiff der Partie im Tourbillon ist um 20:30 Uhr. Um 18:00 Uhr gastiert Yverdon bei Winterthur.

Super League