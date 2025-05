Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der neue Schweizer Meister FC Basel feiert in der Championship Group in der 36. Runde einen 3:2-Erfolg in Lausanne.

Gegenüber dem letzten Spiel in Lugano wechselt Trainer Fabio Celestini seine Startformation gleich auf 7 Positionen.

Lausanne verpasst es durch die Niederlage, den 6. Tabellenplatz zu verlassen.

In der Relegation Group schiesst GC Yverdon mit einem 5:0 aus dem Letzigrund.

Albian Ajeti musste FCB-Trainer Fabio Celestini nicht rausrotieren. Der Stürmer fehlte nach seinem Platzverweis in Lugano gesperrt. Daneben wechselte der Coach auf 6 weiteren Positionen. Unter anderem erhielten Goalie Marwin Hitz, Marathon-Mann Dominik Schmid und Zauberfuss Xherdan Shaqiri nach dem eingetüteten 21. Meistertitel in Lausanne eine wohlverdiente Pause.

Dies tat der Basler Erfolgsserie jedoch keinen Abbruch. Zwar geriet der FCB in der 13. Minute nach einem Lausanner Eckball in Rückstand (Torschütze Jamie Roche). Doch Basel ritt seine Erfolgswelle unbeirrt weiter und ging mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Carlos beendet seine Torflaute nach 3 Monaten

Ausgerechnet Kevin Carlos, der seine zuvor 10 Saisontore allesamt vor dem 17. Februar erzielt hatte, traf doppelt. Zuerst profitierte der Stürmer von einem groben Schnitzer von Lausanne-Goalie Thomas Castella (19.), ehe er ein vorzügliches Zuspiel von Bénie Traoré eiskalt verwertete (30.).

Nach der Pause war es dann Traoré, der 6 Minuten nach der goldenen Ausgleichschance von Lausanne (Teddy Okou traf aus wenigen Metern frei stehend nur die Latte) auf 3:1 erhöhte. Seinen strammen Schuss konnte Castella nicht entschärfen (55.). Wie Carlos steht nun auch der Spieler von der Elfenbeinküste bei 12 Saisontreffern.

Shaqiri kommt nach 71 Minuten

In der 71. Minute wurde 18-Tore-und-20-Assists-Mann Shaqiri von Celestini doch noch eingewechselt. Doch grosse Impulse vermochte der FCB-Captain nicht zu setzen. Im Gegenteil: Lausanne verkürzte gegen nachlassende Basler durch Kaly Sène noch auf 2:3 (78.). Dabei blieb es.

Für Basel ist es der 8. Liga-Sieg in Folge. Das ist die längste Siegesserie seit mehr als 8 Jahren. In der Saison 2016/2017 hatte der FCB seine ersten 9 Saisonspiele gewonnen.

So geht es weiter

Beide Mannschaften stehen am Sonntag wieder im Einsatz. Schweizer Meister Basel gastiert in der Hauptstadt bei den Young Boys. Ein kapitaler Match steht Lausanne bevor: In einem weiteren Heimspiel geht es gegen Tabellennachbar Lugano (5.) um die Europacup-Plätze.

Resultate