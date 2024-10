Sion und Yverdon trennen sich in der 9. Super-League-Runde mit 1:1.

Es ist das erste Spiel zwischen den beiden Klubs seit über 19 Jahren und erst die 5. Direktbegegnung in der höchsten Liga.

Keinen Sieger gibt es auch bei Luzern – Lausanne (2:2). Am Abend empfängt Winterthur die Grasshoppers.

Dreimal so viele Torschüsse wie der Gegner, 15:2 Eckbälle, mehr Ballbesitz, ein Pfostenschuss und eine Druckphase in den letzten 15 Spielminuten – ein Sieg des FC Sion über Yverdon wäre nicht gestohlen gewesen. Dennoch muss das Team von Trainer Didier Tholot weiter auf den ersten «Dreier» in der Super League seit dem 10. August warten.

Der wirblige Ilyas Chouaref sorgte für einen guten Start der Walliser im Tourbillon. In der 7. Minute traf der Franzose mit einem Kopfball-Aufsetzer nur den Pfosten, wenig später sah er seinen sehenswerten Fallrückzieher von Yverdon-Mittelfeldspieler Boris Cespedes auf der Torlinie abgewehrt.

00:15 Video Chouaref spektakulär, Cespedes rettet auf der Linie Aus Sport-Clip vom 05.10.2024. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden.

Cespedes hinten, vorne, am Boden

Dieser Cespedes zeigte sich dann auch in der Offensive wirkungsvoll: In der 40. Minute zog er beim erst zweiten ernsthaften Vorstoss der Gäste aus rund 22 Metern ab. Seinen Schuss fälschte Sion-Verteidiger Joël Schmied noch leicht ab, der Ball landete via Innenpfosten im Sion-Tor, Keeper Timothy Fayulu war chancenlos.

Den Vorsprung wollte Yverdon nach dem Seitenwechsel sichtlich über die Zeit bringen. Auch Cespedes half tatkräftig mit, indem er sich nach einem Foul unnötig lange auf dem Boden wälzte. Lange hielt Yverdon, das seit 14 Monaten auswärts nicht mehr gewonnen hat, hinten die Null.

00:25 Video Yverdons Cespedes trifft glücklich zur Führung Aus Sport-Clip vom 05.10.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Sorgic belohnt Sions Bemühungen

Doch in der 81. Minute schlug Chouaref eine gefährliche Flanke in den Strafraum, Dejan Sorgic lenkte sehenswert mit dem Aussenrist ins Tor zum 1:1 ab. Damit war die Schlussoffensive der Walliser lanciert, das Heimpublikum glaubte plötzlich an den Sieg. In der 84. Minute hätte Sorgic nach einer erneuten Chouaref-Vorlage beinahe das 2:1 erzielt, er kam allerdings nur noch mit der Fussspitze an den Ball.

00:24 Video Sorgic erlöst das Tholot-Team Aus Sport-Clip vom 05.10.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Gnakpa 9 Minuten auf dem Feld

Yverdon-Coach Alessandro Mangiarratti hatte in der 80. Minute Verteidiger Jason Gnakpa eingewechselt. Der 20-jährige Franzose brachte allerdings das Kunststück fertig, sich binnen zwei Minuten (87./89.) zwei gelbe Karten abzuholen. In Überzahl verstärkte Sion den Druck, doch Yverdon verteidigte in den verbleibenden 7 Minuten (inkl. Nachspielzeit) mit viel Einsatz und errang im 4. Auswärtsspiel der Saison den 2. Punkt.

Letztmals waren die beiden Klubs im April 2005 in der Challenge League aufeinandergetroffen (Sion siegte 2:0). Das letzte Duell in der höchsten Liga gab es im Oktober 2000 (0:0). Damals hiess die heutige Super League noch Nationalliga A.

So geht es weiter

Für Sion steht nach der Nati-Pause in zwei Wochen ein heisser Ausflug an: Die Walliser gastieren am Samstag, 19. Oktober im Rhone-Derby bei Servette (live auf SRF zwei). Yverdon empfängt tags darauf den FC Lugano.