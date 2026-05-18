Alles offen nach dem Barrage-Hinspiel: Aarau und GC trennen sich 0:0.

Auf dem ausverkauften Brügglifeld hat das Heimteam leichte Vorteile, bringt aber keinen Treffer zustande.

Das Rückspiel findet am Donnerstag im Letzigrund statt.

Der Kampf um den letzten Platz in der Super League in der Saison 2026/27 bleibt spannend. Im Barrage-Hinspiel zwischen dem Challenge-League-Zweiten Aarau und dem Super-League-Elften GC fielen auf dem Brügglifeld keine Tore. Das Heimteam hatte zuhause leichte Vorteile, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen.

Vor allem in der 2. Halbzeit wurden die Aarauer mutiger. Zwischen der 64. und der 66. Minute kam das Heimteam zu Torchancen im Minutentakt. Weder Valon Fazliu, Serge Müller noch Elias Filet konnte ihre Möglichkeiten aber nutzen. Zweimal war der Abschluss zu unplatziert, einmal parierte Justin Hammel einen Kopfball stark.

Peter Zeidler reagierte auf die FCA-Druckphase und verstärkte für den Schlusssprint seine Defensive. Trotzdem wurde Aarau noch zweimal gefährlich. Die eingewechselten Raul Bobadilla (86.) und Leon Frokaj (93.) vergaben aber aus aussichtsreichen Positionen.

GC kaum gefährlich

GC, das mit Michael Frey und Young-Jun Lee mit zwei Stürmern in die Partie gestartet war, konnte offensiv wenig Akzente setzen. Der bemühte Jonathan Asp Jensen scheiterte nach einer Stunde mit einem Freistoss aus guter Position an Marvin Hübel.

Ansonsten blieben gefährliche Szenen im FCA-Strafraum Mangelware. Die Grasshoppers verpassten es, ihre schnellen Gegenstösse konzentriert zu Ende zu spielen. Die Defensive des Challenge-League-Klubs stand kompakt und hielt auch den Dribblings der Zürcher stand.

So geht's weiter

Mit dem 0:0 im durchaus intensiv geführten Hinspiel – Schiedsrichter Anojen Kanagasingam zückte insgesamt 7 Mal Gelb – dürften die Grasshoppers insgesamt besser leben können. Zum einen, weil Aarau die grösseren Chancen hatte, zum anderen, weil das Rückspiel am Donnerstag im Letzigrund dann vor heimischem Publikum stattfindet.

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