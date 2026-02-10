Am 24. Spieltag der Super League bleiben die Kellerkinder unter sich. Was spricht für wen im «Schneckenrennen»?

Legende: Dringend gesucht: Punkte Für Winterthur, den FC Zürich, Luzern und GC (von oben links im Uhrzeigersinn) waren Siege in letzter Zeit ein äusserst rares Gut. Keystone/Freshfocus

Mathematiker mag es zum Kopfschütteln verleiten, wenn der Fussballfan mit grosser Geste auf die Wichtigkeit des anstehenden «6-Punkte-Spiels» hinweist. Rein wissenschaftlich stimmt natürlich: Mehr als 3 Punkte gibt es in einer Partie schlicht nicht zu gewinnen.

Die Beweisführung, wenn am Dienstag und Mittwoch die letzten vier Teams untereinander sind: Luzern (am Dienstag gegen GC) könnte den Barrageplatz um bis zu 7 Punkte hinter sich lassen. Der Vorsprung auf die vorletzten «Hoppers» schmölze hingegen im Falle einer Niederlage auf ein Pünktchen. 7 – 1 = 6, wie in «6-Punkte-Spiel». Was zu beweisen war.

23. Runde: Wieder kein Sieg für Luzern, GC, FCZ und Winterthur

Am Mittwoch gastiert Schlusslicht Winterthur beim FC Zürich. Je nach Ausgang der beiden Keller-Duelle könnte der FCW nach Verlustpunkten zu GC aufschliessen. Wir nehmen die beiden Partien unter die Lupe.

FCZ länger ohne Phaëton Box aufklappen Box zuklappen Gegen Winterthur, aber auch darüber hinaus muss der FC Zürich ohne Matthias Phaëton auskommen. Der linke Flügel hat sich vor dem Spiel gegen Basel beim Aufwärmen an der Wade verletzt. Der FCZ geht von einer Ausfalldauer von rund vier Wochen aus.

Untere Tabellenhälfte nach 23 Runden:

Team Punkte 7. Lausanne 29 8. Servette 25 9. FC Zürich 25 10. Luzern 24 11. GC 20 12. Winterthur (1 Spiel weniger) 14

Luzern - GC: Krisengipfel in der Innerschweiz

Den Auftakt in die 24. Super-League-Runde machen zwei Teams im absoluten Liga-Formtief. Nach lediglich zwei Siegen aus den letzten 16 Ligaspielen ist der FC Luzern bis auf den 10. Tabellenrang abgerutscht. Nur vier Punkte trennen das Team von Trainer Mario Frick noch vom zweitletzten Platz und damit von den Grasshoppers. Vor allem die Heimbilanz ist verheerend: Einen einzigen Sieg gab es in 11 Partien.

Auch Rekordmeister GC war zuletzt nicht in Bestform. Der letzte Sieg in der Meisterschaft datiert von Mitte Dezember. Der Halbfinal-Einzug im Schweizer Cup gegen Sion dürfte den Zürchern jedoch etwas Auftrieb verliehen haben. Luzern hingegen blieb blamabel an Lausanne-Ouchy hängen. Zudem rüstete man im «Hoppers»-Kader nach, holte unter anderem Stürmer Michael Frey.

FC Zürich - Winterthur: Momentan ein «Schneckenrennen»

Ganz ohne Ski absolvierte der FC Zürich zuletzt eine veritable Talfahrt. Seit 7 Super-League-Partien wartet das Team von Dennis Hediger auf einen Vollerfolg, holte dabei nur 2 Punkte. Winterthur schleicht sich so langsam an die Kantonsrivalen heran, holte in den letzten 7 Spielen immerhin 5 Zähler. Die Historie macht indes den Stadtzürchern Mut, in 7 Heimspielen unterlag man Winterthur noch nie.

Schon am Samstag folgen die nächsten spannenden Duelle im Kampf gegen den Abstieg: GC reist zum FC St. Gallen. Der FC Zürich spielt zu Hause gegen Luzern, ehe am 21. Februar mit dem Derby der nächste Kellerkracher ansteht. Winterthur muss bei den Young Boys ran (20:30 Uhr live auf SRF info).

In den unteren Niederungen der Tabelle hat die Englische Woche also das Potenzial zur «Woche der Wahrheit». Dabei stammt der Ausdruck der Englischen Woche eigentlich aus dem Cricket. Doch wir wollen nach den Mathematikern nicht auch noch die Etymologen gegen uns aufbringen.

