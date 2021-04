Der FC Vaduz gewinnt das Kellerduell zuhause gegen den FC Sion mit 3:0.

Die spielbestimmenden Walliser geben das Spiel gegen zuvor passive Liechtensteiner innert 5 Minuten aus der Hand.

Sions Rückstand auf den Barrage-Platz beträgt nach der neuerlichen Niederlage bereits 6 Punkte.

In den anderen Sonntagsspielen gelingt YB gegen St. Gallen die Revanche und Servette gewinnt auswärts beim FCZ.

Lange Zeit passierte in Vaduz praktisch gar nichts. Die Schlussviertelstunde hatte es dann aber gleich doppelt und dreifach in sich. Sämtliche Treffer im Ländle fielen in den letzten 15 Minuten. Zudem flog Baltazar nach der zweiten gelben Karte vom Platz, nachdem sich seine Hand ins Gesicht von Pius Dorn verirrt hatte.

Für Sion wird die Luft nach der Niederlage – der 3. im 4. Saisonduell gegen Vaduz – immer dünner. 8 Runden vor Schluss liegen die Walliser nun 6 Punkte hinter den Liechtensteinern und dem Barrage-Platz zurück.

Sion bricht auseinander

Sion gab die Partie im Rheinpark-Stadion innert weniger als 5 Minuten aus der Hand. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Sittener weitgehend spielbestimmend gewesen. Der Führungstreffer durch Gabriel Lüchinger (75.) fiel nach einem Eckball – wie auch sonst. Mehr als die Hälfte ihrer Tore haben die Vaduzer nach Standards erzielt.

Dass Sion in der Folge komplett auseinander brach, hatte auch mit Baltazars Platzverweis (78.) zu tun. Der Brasilianer kassierte die zweite gelbe Karte und die Walliser nur kurz darauf den zweiten Gegentreffer. Dejan Djokic (79.) lenkte einen Freistoss von Milan Gajic zum 2:0 ab. In der 84. Minute gelang Djokic dann noch das 3:0.

Für Sion ist ein Heimsieg kommenden Samstag gegen den FCZ Pflicht, um den Barrage-Platz nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Vaduz belegt zwar nach wie vor Platz 9, schloss aber punktemässig zum FC Luzern auf.