YB gelingt die Revanche für das Out im Cup-Achtelfinal. Die Berner schlagen St. Gallen in der 28. Runde der Super League zuhause 2:0.

Christopher Martins und Jean-Pierre Nsame erzielen die Treffer.

YB kann am nächsten Sonntag Meister werden.

Vaduz landet mit einem 3:0 gegen Sion einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf, Servette schlägt Zürich 2:1.

Das Offensiv-Spektakel, das St. Gallen am Mittwoch beim 4:1 im Cup gegen den Liga-Dominator gezündet hatte, blieb bei der Neuauflage in der Super League weitgehend aus.

Die Berner bestimmten das Spielgeschehen im heimischen Wankdorf und verzeichneten die besseren Chancen. Folgerichtig war die Führung in der 62. Minute. Christopher Martins war nach einem Eckball von Marvin Spielmann mit einem wuchtigen Kopfball erfolgreich. Für den Luxemburger war der Treffer von besonderem emotionalem Wert: Nach überstandener Verletzung war er zum ersten Mal seit dem 22. Dezember wieder im Einsatz und erzielte gleich sein Premieren-Tor in dieser Saison.

Danach vergaben die Gäste in ihrer besten Phase zwei grosse Möglichkeiten zum Ausgleich.

66. Minute: Jérémy Guillemenot zirkelt einen Flachschuss nur knapp am Pfosten vorbei.

Jérémy Guillemenot zirkelt einen Flachschuss nur knapp am Pfosten vorbei. 68. Minute: Junior Adamu, der Matchwinner vom Mittwoch, wird im letzten Moment noch von Cédric Zesiger gestört und verpasst das 1:1.

Jean-Pierre Nsame, 2 Minuten zuvor eingewechselt, besorgte dann in der 83. Minute aus abseitsverdächtiger Position das 2:0. Nach einer kurzen VAR-Konsultation in Volketswil liess Schiedsrichter Adrien Jaccottet den Treffer gelten. Für Nsame war es der 15. Saisontreffer, womit er zu Basels Arthur Cabral aufschliesst.

4. Meistertitel in Folge in Griffnähe

YB weist vor dem 29. Spieltag 22 Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte Servette auf. Mit einem Sieg über Lugano am nächsten Sonntag sind die Berner sicher Meister. Sollte Basel im Parallelspiel Servette bezwingen, würde auch ein Unentschieden zum vorzeitigen Titelgewinn reichen.

St. Gallen, das in der Super League zum 6. Mal in Folge ohne Vollerfolg blieb und nun nur noch einen Punkt vor dem Barrageplatz klassiert ist, misst sich am Mittwoch im Cup-Viertelfinal mit GC und empfängt 3 Tage später Luzern in der Super League.