Kaum ein Spieler hat in der Super League mehr erlebt als Fabian Frei. Trotzdem ist seine Bucket List noch lang.

Fabian Frei stand in 480 Spielen in der Super League auf dem Platz, erzielte dabei 56 Tore und lieferte 68 Assists. Unter 17 verschiedenen Trainern agierte der ehemalige Nationalspieler auf praktisch allen Positionen. Einzig als Linksverteidiger und Goalie kam er nie zum Einsatz. Trotz sechs Meistertiteln und vier Cupsiegen gibt es ein paar Dinge, die Frei noch nicht erlebt hat.

In der SRF-Fussball-Serie «Alles erlebt, ausser ...» holt der 36-Jährige verpasstes nach und versucht sich unter anderem im Elfmeterschiessen und im Dribbeln. Hier gibt es alle bisherigen Folgen im Überblick: