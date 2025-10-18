Während bei Lugano eine Aufwärtstendenz zu beobachten ist, muss der FCZ auf die Derby-Niederlage reagieren.

Legende: Späte Angriffswellen der Gegner ... ... stossen beim FCZ zwar auf einen Brecher. Der Goalie musste in letzter Zeit dennoch häufig in der Schlussviertelstunde hinter sich greifen. Keystone/Christian Merz

In der Super League misst sich am Samstagabend der Tabellen-8. Lugano mit dem 5. Zürich. Aufgrund der Auftritte vor der Länderspielpause sind im Cornaredo dennoch die Tessiner leicht zu favorisieren. In Winterthur kamen sie nach einem 0:2 zu einem 4:2 und bewiesen Moral. Zürich verlor das Derby gegen GC 0:3. Von 4 Heimspielen hat Lugano ausserdem bisher nur 1 verloren.

Auf eines können sich die Fans auf jeden Fall einstellen: späte Tore. In der Super League ist generell die Tendenz feststellbar, dass mehr Treffer in der zweiten Halbzeit erzielt werden (60 Prozent). Bei den Spielen Luganos (63 Prozent) und des FCZ (68 Prozent) ist der Anteil noch etwas grösser.

FCZ: Geisterviertelstunde ganz zum Schluss

Bei den Zürchern ist die Schlussviertelstunde besonders heikel, was Gegentore angeht. Beinahe die Hälfte davon, nämlich 7 von 15, fielen in den letzten 15 Minuten.

Auftrieb gibt Mitchell van der Gaags Team der Blick auf die letzte Begegnung: Im März siegte man in Lugano 3:0. Steven Zuber gelang dabei ein Doppelpack.

