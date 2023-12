Legende: Freunde neben, Konkurrenten auf dem Platz Die YB-Goalies David von Ballmoos und Anthony Racioppi. Freshfocus / Claudio De Capitani

Als die langjährige Nummer 1 David von Ballmoos Mitte September nach langer Verletzungspause ins YB-Tor zurückkehrte, tat er dies nur im Cup. In der Meisterschaft und in der Champions League musste er fortan hinter Anthony Racioppi anstehen, der den Stammgoalie vorzüglich ersetzt hatte. «Er hat es mit seinen konstant starken Leistungen verdient, weiterhin im Tor zu stehen. Das entspricht dem Leistungsprinzip», schaffte Sportchef Steve von Bergen in der Goalie-Frage damals Klarheit.

Trainer Raphael Wicky liess den Worten seines Vorgesetzten Taten folgen – bis auf das Heimspiel gegen Stade-Lausanne-Ouchy am vergangenen Mittwoch. Beim erknorzten 1:0-Sieg gegen das Schlusslicht stand überraschend von Ballmoos zwischen den Pfosten.

Racioppi hat in den letzten Wochen recht viele falsche Entscheidungen getroffen.

Wicky liess keine Zweifel offen, warum Racioppi nur auf der Bank Platz nehmen durfte. Statt den Entscheid auf die englischen Wochen zu schieben und Racioppi eine Verschnaufpause anzudichten, erklärte der Walliser den Entscheid gegenüber SRF vor dem Spiel unmissverständlich: «Racioppi hat in den letzten Wochen recht viele falsche Entscheidungen getroffen, die der Mannschaft sicherlich keine Sicherheit gegeben haben. Von Ballmoos ist ein Top-Goalie und wir haben absolutes Vertrauen in ihn.» Der Entscheid sei nicht von langer Hand geplant gewesen, sondern 2 Tage vor dem Spiel gefällt worden.

Von Ballmoos zahlt Vertrauen zurück

Tatsächlich hatte Racioppi sein Team zuletzt gleich in drei Spielen hintereinander mit kapitalen Fehlpässen in die Bredouille gebracht. Von Ballmoos, der an der Ersatzrolle sichtlich zu knabbern hatte, wusste Werbung in eigener Sache zu betreiben. In der ersten Halbzeit noch kaum gefordert, hielt er den Sieg gegen den aufsässigen Aufsteiger in der Schlussphase fest.

Wer im Heimspiel gegen St. Gallen das Tor hüten wird, scheint demnach mehr als nur offen. Unabhängig von der Goalie-Wahl steht beim Meister aus Bern viel auf dem Spiel. Zwar führen die Berner die Tabelle an, der Gast aus der Ostschweiz könnte mit einem Sieg in der Bundesstadt allerdings am Branchenprimus vorbeiziehen.

Der obligate Blick in die Statistik spricht allerdings klar gegen «Grün-Weiss». Seit der Eröffnung des Wankdorfs im Jahr 2005 konnte St. Gallen in Bern in 33 Anläufen kein Spiel gegen YB gewinnen. Ganz egal ob nun Racioppi, von Ballmoos, Yvon Mvogo oder Marco Wölfli im Tor stand.