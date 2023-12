YB kommt im Nachtragsspiel der 5. Runde der Super League gegen Stade-Lausanne-Ouchy zu einem knappen 1:0-Heimerfolg.

Jean-Pierre Nsame verschiesst in der 1. Halbzeit einen Penalty, wird aber doch noch zum Matchwinner.

In den anderen Partien des Mittwochabends fegt St. Gallen Yverdon vom Platz, Basel holt auswärts in Lugano 3 Punkte.

In der Nachspielzeit schnupperte Stade-Lausanne-Ouchy tatsächlich noch am Ausgleich im Berner Wankdorf. Der Aufsteiger, der sich im Verlaufe der Partie immer mehr zutraute, wagte sich noch einmal in den Angriff. Der Ball flipperte im Strafraum zu Alban Ajdini, der satt abzog – und seinen Schuss an den Pfosten zischen sah. Der Nachschuss prallte zu Elies Mahmoud, der aber aus kurzer Distanz an David von Ballmoos scheiterte.

Der YB-Goalie war überraschend, und als einer von 7 Spielern, neu in die Startelf gerückt. Stammgoalie Anthony Racioppi hatte von Trainer Raphael Wicky nach zuletzt durchzogenen Leistungen eine Denkpause bekommen. Viele Möglichkeiten sich auszuzeichnen hatte Von Ballmoos insgesamt nicht. Mit seiner Parade zum Schluss rettete er dem Meister dennoch den Sieg.

Janko fliegt spät

Zum Zeitpunkt des späten SLO-Aufbäumens war der Gastgeber in Unterzahl. In der 87. Minute war Saidy Janko für ein rüdes Einsteigen, er traf seinen Gegenspieler voll an der Wade, mit direkt Rot vom Platz geflogen. Bitter für den Aussenverteidiger, der zu seinem ersten Startelfeinsatz in der Super League seit Ende September gekommen war.

01:43 Video Offene Sohle: Janko fliegt vom Platz Aus Sport-Clip vom 06.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Bereits vor der numerischen Überlegenheit hatten die Gäste Aluminium-Pech zu verzeichnen gehabt. Der aktive Mahmoud zog in der 54. Minute am Strafraumeck ab. Sein Schuss flog jedoch an die Latte.

Nsame rettet YB

Dass YB die budgetierten 3 Punkte doch noch eingefahren hat, lag vor allem an Jean-Pierre Nsame. Der Torjäger köpfelte in der 76. Minute eine Flanke von Ulisses Garcia mit etwas Glück via Pfosten zum einzigen Tor des Abends ein.

Schliessen 01:01 Video Nsame köpfelt YB in Führung Aus Sport-Clip vom 06.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 01:46 Video Nsame scheitert an Da Silva Aus Sport-Clip vom 06.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

Auch in der ereignisarmen 1. Halbzeit war der Kameruner für das einzige Highlight besorgt gewesen. Nachdem er im Strafraum zurückgehalten worden war, schritt er selbst zum Penaltypunkt. Seinen Schuss platzierte er in die Mitte – dort reagierte SLO-Keeper Dany Da Silva jedoch stark und hielt den Elfmeter. Für Nsame nichts neues: Jeden 3. seiner Super-League-Penaltys verschoss er bisher (12 Tore/6 verschossen).

Die ungewohnt wenigen Fans im Berner Wankdorf dürften trotz des durchzogenen Auftritts zufrieden die Heimreise antreten. Denn dank der 3 Punkte übernimmt YB den Leaderthron der Super League.

Legende: Ungewöhnlich leere Tribünen Im Wankdorf. SRF

So geht's weiter

Super-League-Fussball gibt's bereits am Wochenende wieder. YB trifft am Samstag ab 18:00 Uhr im Spitzenkampf auf St. Gallen. Stade-Lausanne-Ouchy muss am Sonntag auswärts im Aufsteigerduell gegen Yverdon ran.