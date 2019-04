Die Freude und Dankbarkeit: Bei YB-Coach Gerardo Seoane ist beides riesig, nachdem feststand, dass seinem Team der erneute Titel nicht mehr zu nehmen ist. Die frohe Kunde des 0:0 aus Basel machte den 40-Jährigen gleich in seiner Debüt-Saison zum erstmaligen Meistertrainer. Ein Erlebnis, das ihm in ewiger Erinnerung bleiben wird.

Seoane adelte die Saison wie folgt: «Meine Mannschaft hat sich ein Jahr lang immer wieder selbst übertroffen. Wir legten eine Konstanz hin, die unglaublich ist.»

Es sollen 10'000 Berner nach Zürich kommen. Deshalb sind Leitplanken gesetzt.

Nach dem Abpfiff der Partie Basel vs. Grasshoppers prostete sich das versammelte Team inkl. Staff im Stade de Suisse mit einem Glas Champagner zu. Hinterher gehe man sicher noch etwas unter die Leute, um deren Energie aufzusaugen. Aber Seoane betont mit Blick auf das Auswärtsspiel am Sonntag gegen den FCZ (live ab 15:40 Uhr bei SRF zwei) auch: «Wir wollen den Erwartungen gerecht werden. Es sollen 10'000 Berner nach Zürich kommen. Deshalb sind Leitplanken gesetzt.»

Die ganz grossen Emotionen müssen warten

Auch Mittelfeld-Motor Christian Fassnacht beschäftigt sich stellvertretend für die Equipe mit der richtigen Dosis der spontanen YB-Meisterparty. «Wir müssen vorsichtig sein und einen Mittelweg finden zwischen Feierlichkeiten und Seriosität», sagt die Nummer 16 nach dem 13. Titel der Klubgeschichte.

Sportchef Christoph Spycher hat in dieser Angelegenheit vollstes Vertrauen in seine Leaderfiguren. «Natürlich werden wir alle noch eine Weile zusammen sein. Aber die Spieler wissen, wann es Zeit ist, um aufzubrechen. Denn wir wollen am Sonntag den Match anständig über die Bühne bringen.» Nach dem Spiel in Zürich biete sich noch ausreichend Gelegenheit, um den Emotionen freien Lauf zu lassen.

Ein besonders langer Genussmoment hat der abtretende YB-Captain Steve von Bergen noch vor sich. Ihm bleiben 8 Spiele, ehe seine Karriere vorbei ist. «Ich will nochmals das Maximum an Emotionen herausholen», versichert er.

