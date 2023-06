Lausanne-Ouchy könnte am Dienstag den Aufstieg in die Super League schaffen – als dritter Waadtländer Klub.

Auch SLO in die Super League?

Die Chancen auf den Aufstieg in die Super League sind für Lausanne-Ouchy mehr als intakt. Das Barrage-Hinspiel gegen den FC Sion gewann der Aussenseiter mit 2:0. Sollte dem Team von Trainer Anthony Braizat am Dienstag tatsächlich der Sprung in die höchste Schweizer Spielklasse gelingen, würde Lausanne-Ouchy das Waadtländer Trio komplettieren.

Denn mit Lausanne-Sport und Yverdon konnten bereits zwei Teams den Schritt ins auf nächste Saison aufgestockte Oberhaus machen. Nutzt Lausanne-Ouchy die gute Ausgangslage, spielen im nächsten Jahr im Umkreis von gerade einmal 25 Kilometer drei Super-League-Klubs.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine Zusammenfassung des Barrage-Rückspiels zwischen Stade Lausanne-Ouchy und Sion sehen Sie am Dienstag um 22:35 in der Sendung Super League Highlights.

Für Lausanne-Ouchy-Präsident Vartan Sirmakes kein Grund zur Sorge, denn schliesslich spielen auch im Kanton Zürich drei Klubs in der höchsten Schweizer Spielklasse. «Wieso sollte es dann für das Waadtland ein Problem sein?», so der 67-Jährige.

Doch was käme bei einem Aufstieg auf Lausanne-Ouchy zu? Und wie ist die Stimmung bei Lausanne-Sport und Yverdon nach dem Schritt in die Super League? Erfahren Sie es im Audio-Beitrag oben.