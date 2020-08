Super-League-Start verschoben – Spiele am 24. Dezember

Auftakt neu am 19. September

Der Start in die neue Super-League-Saison erfolgt am Wochenende vom 19. und 20. September.

Auch die Challenge League wird an diesem Wochenende in die neue Meisterschaft starten.

Die Verschiebung hat zur Folge, dass in der Super League am 24. Dezember Spiele ausgetragen werden.

Die Super League sowie die Challenge League werden die kommende Saison aufgrund der Corona-Pandemie noch später als geplant aufnehmen. Der Startschuss erfolgt neu am Wochenende vom 19./20. September und damit eine Woche später als zunächst geplant. Der eigentliche Saisonstart ohne Corona hätte insgesamt 9 Wochen früher erfolgen sollen.

Spiele an Weihnachten

Durch den späteren Saisonstart wird nun jedes Team nur ein Heimspiel vor 1000 oder weniger Fans austragen müssen. Damit kommt die Swiss Football League den Vereinen entgegen, die aufgrund der aktuellen Situation finanziell arg gebeutelt werden.

Die erneute Verschiebung bringt einen speziellen Spieltag mit sich. So wird auch am 24. Dezember gespielt. Um wie viele Partien es sich handelt und wann diese angepfiffen werden, ist noch nicht definiert. Die Winterpause in der Super League dauert neu vom 25. Dezember bis zum 23. Januar.

Spielplan folgt in Kürze

Die Veröffentlichung der Spielpläne sowohl für die Super League als auch für die Challenge League sowie die detaillierte Ansetzung der ersten neun Runden ist für die kommende Woche vorgesehen.